Home Nacional "usach suspendió las clases este martes a causa de la muerte de un..."

Usach suspendió las clases este martes a causa de la muerte de un estudiante al interior del campus

Según información a la que accedió BioBioChile, se trata de un joven, de 21 años, que cayó desde el séptimo piso de la Facultad de Administración y Economía. No habría intervención de terceros en su fallecimiento.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Usach suspendió las clases este martes a causa de la muerte de un estudiante al interior del campus

Un estudiante murió la mañana de este martes en la Universidad de Santiago (Usach). A raíz de lo ocurrido fueron suspendidas todas las actividades académicas y administrativas.

Según información a la que accedió BioBioChile, se trata de un joven, de 21 años, que cayó desde el séptimo piso de la Facultad de Administración y Economía. No habría intervención de terceros en su fallecimiento.

El hecho provocó impacto en el plantel. La Usach emitió un comunicado para expresar su pesar y entregar sus condolencias. Confirmó la suspensión de todas las actividades administrativas y académicas en señal de duelo.

“Debido a esta situación, y en señal de duelo y respeto hacia la persona fallecida, su entorno cercano y a la comunidad en su conjunto, se ha determinado la suspensión de actividades académicas a partir de las 11:15 horas y de las actividades administrativas a partir de las 12:00 horas. Junto con el cierre del campus”, indicó el rector (s) Cristián Muñoz.

Se mantendrá operativo el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil

Se mantendrá operativo el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil, precisamente para brindar apoyo a la comunidad educativa.

“Informamos que la universidad ha activado los mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional dirigidos a estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el propósito de brindar contención y orientación en este difícil momento”, se precisó.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Informan masiva pelea en liceo de Talcahuano: Hay 7 do...

Según consignó Radio Cooperativa, lo ocurrido fue denunciado por la directora del establecimiento quien indicó a Carabineros que durante la mañana y luego de un partido de fútbol, un grupo de estudiantes de cuarto medio comenzó una riña.

Leer mas
Nacional
Ministro Alvarado denuncia “acción dilatoriaR...

El titular del Interior, en entrevista con Radio Pauta, calificó como “extraña” la reacción ciertos parlamentarios de oposición. “Es extraña porque un proyecto que tiene cuarenta y tantos artículos, y que se le presenten 1.500 indicaciones, a mí la lógica me dice que algún problema hay”, aseguró.

Leer mas
Nacional
Tribunal dejó en libertad a los dos detenidos por la a...

Ambos fueron formalizados por el delito de atentado y amenazas contra la autoridad. El Juzgado de Garantía de Limache los dejó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Además, dio un plazo de 120 días para cerrar la investigación.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/