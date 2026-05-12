Usach suspendió las clases este martes a causa de la muerte de un estudiante al interior del campus

Un estudiante murió la mañana de este martes en la Universidad de Santiago (Usach). A raíz de lo ocurrido fueron suspendidas todas las actividades académicas y administrativas.

Según información a la que accedió BioBioChile, se trata de un joven, de 21 años, que cayó desde el séptimo piso de la Facultad de Administración y Economía. No habría intervención de terceros en su fallecimiento.

El hecho provocó impacto en el plantel. La Usach emitió un comunicado para expresar su pesar y entregar sus condolencias. Confirmó la suspensión de todas las actividades administrativas y académicas en señal de duelo.

“Debido a esta situación, y en señal de duelo y respeto hacia la persona fallecida, su entorno cercano y a la comunidad en su conjunto, se ha determinado la suspensión de actividades académicas a partir de las 11:15 horas y de las actividades administrativas a partir de las 12:00 horas. Junto con el cierre del campus”, indicó el rector (s) Cristián Muñoz.

Se mantendrá operativo el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil

Se mantendrá operativo el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil, precisamente para brindar apoyo a la comunidad educativa.

“Informamos que la universidad ha activado los mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional dirigidos a estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el propósito de brindar contención y orientación en este difícil momento”, se precisó.