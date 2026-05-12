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Tribunal dejó en libertad a los dos detenidos por la agresión al diputado Olivares

Ambos fueron formalizados por el delito de atentado y amenazas contra la autoridad. El Juzgado de Garantía de Limache los dejó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Además, dio un plazo de 120 días para cerrar la investigación.

Patricia Schüller Gamboa
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Tribunal dejó en libertad a los dos detenidos por la agresión al diputado Olivares

El Juzgado de Garantía de Limache dejó en libertad a F.E.P.P. y C.A.P.P., detenidos por la golpiza que afectó al diputado Javier Olivares (PDG) el pasado sábado en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso. El parlamentario asistió a la audiencia.

Ambos fueron formalizados por el delito de atentado y amenazas contra la autoridad. El tribunal los dejó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Además, dio un plazo de 120 días para cerrar la investigación.

Los dos imputados fueron detenidos este lunes por Carabineros, tras diligencias investigativas desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público.

El coronel Alex Oporto, prefecto de Marga Marga, dijo que “se detuvo a dos sujetos autores de las agresiones al diputado Javier Olivares y a su asesor en un club deportivo de Olmué donde estaban en medio de una actividad social”.

“Este hecho generó una denuncia al Ministerio Público y se dispuso una orden amplia de investigar. Ambos detenidos son personas con amplios prontuarios y reiteraciones delictuales, y uno de ellos incluso tiene una condena cumplida hace poco”, añadió.

Diputado Olivares reapareció en la Cámara con un hematoma en el ojo derecho
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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