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Revelan que Municipalidad de Purranque pausó inauguración de calle en honor a carabinero fallecido en Puerto Varas

De acuerdo a Reportajes Teletrece, desde Carabineros se le “recomendó” a la alcaldesa de la comuna suspender la actividad, luego de salir a la luz nuevos antecedentes en relación a la llamada al 133 que motivó el operativo en que falleció el uniformado.

Leonardo Medina
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Revelan que Municipalidad de Purranque pausó inauguración de calle en honor a carabinero fallecido en Puerto Varas

La Municipalidad de Purranque decidió dejar “en pausa” la inauguración de una calle y una placa en honor al sargento Javier Figueroa, carabinero fallecido en Puerto Varas el pasado 11 de marzo.

La medida responde a una recomendación de Carabineros, que sugirió esperar los resultados de la investigación judicial. Lo anterior, luego de salir a la luz nuevos antecedentes del caso, el cual actualmente se mantiene bajo la figura de homicidio calificado.

Y es que según informó Reportajes Teletrece, se reveló un peritaje que rastreó el llamado al 133 de Carabineros y que motivó el operativo en que falleció el sargento

La llamada en cuestión salió desde un “teléfono asociado” al funcionario. El celular fue encontrado posteriormente en la mochila del funcionario fallecido.

De acuerdo a Reportajes Teletrece, para el día 19 de mayo estaba programada la instalación de una placa de homenaje en nombre del sargento Figueroa. Además, se llevaría a cabo la inauguración de una calle en su honor, correspondiente a la calle Los Álamos.

No obstante, desde la institución policial se le “recomendó” a la alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, suspender la actividad. Todo esto, “a la espera que la indagatoria tenga respuestas definitivas”, según el citado medio.

Asimismo, fuentes al interior del municipio manifestaron que se analizaba invitar al Presidente José Antonio Kast a la actividad. No obstante, y de momento, todo quedará en suspenso.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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