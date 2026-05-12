Figueroa por críticas del Gobierno al PC: Demuestran “ignorancia y desidia contra el rol de actores sociales sindicales”

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, criticó al Gobierno, en específico al Presidente José Antonio Kast y a la vocera Mara Sedini, por sus críticas a la colectividad. Esto debido al llamado a movilizarse que hizo la diputada Lorena Pizarro.



“El movimiento social, y el movimiento sindical en particular, tienen sus vocerías. Han elegido a sus dirigentes, y, por lo tanto, es a ellos, en primer lugar, a quienes deben responder, las organizaciones y el debate democrático que haga la institución”, aseguró Figueroa en entrevista con Radio Universidad de Chile.



Añadió que “no somos nosotros los llamados a poner esos tiempos. Ni mucho menos, que la ignorancia de algunos respecto de la autonomía de los movimientos sociales los lleva a la conclusión básica y bastante mediocre de que el debate es sobre la imposición de un partido”.



“El hecho de que actores del mundo político, partidos políticos, hagamos una apuesta en los movimientos sociales, no quiere decir que pretendamos conducirlo bajo la línea del Partido Comunista. Queremos tener voz con nuestras posiciones, pero en relación con una articulación que es bastante más diversa, e incluso mucha dirigencia que es independiente”, aseguró.



Consultada -en la entrevista- por las críticas de Kast y Sedini aseguró que muestran “un absoluto desprecio por parte del Gobierno, ignorancia y desidia contra el rol de actores sociales sindicales”.

Centró sus dardos en contra de Sedini

Figueroa centró sus dardos en contra de Sedini. “Todos los distractores que pretenda instalar el Gobierno y toda la calidad moral con la que nos vienen a dar lecciones (…) quien en campaña tenía un jingle con el que recorrió todo Chile, donde quien hoy día es vocera de Gobierno. En la campaña del actual Presidente cantaba alegre y en coro junto al Partido Republicano, sin comunismo”.



“Entonces, cuando alguien a mí me invita a debatir o me viene a dar clases, o me viene a decir ustedes no tienen calidad moral, yo le digo con mucho respeto. Hágase cargo de ser coherente primero antes de pretender dar las lecciones a un partido que en sus 114 años de historia hemos vivido las más de las veces las políticas de represión y de exclusión”, señaló.



Pidió “un poquito más de memoria, sobre todo por la historia propia, antes de pretender venir a dar las lecciones a otros. Y hacer vocería sin acordarse que hace poquitos meses atrás estaba con micrófono en mano cantando eufórica en el Caupolicán que tenía que terminarse el comunismo”.