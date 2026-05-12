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Desalojan “Espacio Katarcis” en Valparaíso

Según consignó Radio Biobío, en el inmueble se realizaban talleres, cursos, exposiciones y diversas actividades ligadas al mundo de las artes y la cultura. El mayor Felipe Castillo, jefe de la Octava Comisaría de Valparaíso, señaló que dieron cumplimiento a una orden emanada desde el tribunal en 2023.

Patricia Schüller Gamboa
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Desalojan “Espacio Katarcis” en Valparaíso

Carabineros desalojó este martes el “Espacio Katarcis”, lugar utilizado como un centro cultural, ubicado avenida Francia con calle Baquedano de Valparaíso.

Según consignó Radio Biobío, en el inmueble se realizaban talleres, cursos, exposiciones y diversas actividades ligadas al mundo de las artes y la cultura.

El mayor Felipe Castillo, jefe de la Octava Comisaría de Valparaíso, señaló que dieron cumplimiento a una orden emanada desde el tribunal en 2023.

Para dar cumplimiento a la orden judicial, llegaron dos unidades policiales. Y se dispuso de un carro lanza aguas en el lugar.

Durante el procedimiento, no se registraron personas lesionadas. “Aproximadamente 40 o 50 personas que mantenían este inmueble ocupado ilegalmente oponen resistencia”, indicó el mayor Castillo.

Además, un vehículo que se movilizaba por el sector terminó con uno de sus vidrios rotos, siendo detenida una persona por este hecho.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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