Elección de rector U.de Chile: Académicos Alejandra Mizala y Francisco Martínez pasan a segunda vuelta

En un nuevo proceso de elección de rectora o rector de la Universidad de Chile para el período 2026-2030, la comunidad académica de la institución votó por una de las cuatro candidaturas participantes de la campaña.

La jornada eleccionaria de este martes 12 de mayo, que se extendió de 09:00 a 17:00 horas, dio como resultado que Alejandra Mizala y Francisco Martínez, ambos profesores titulares de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, serán los candidaturas por las que deberán optar las y los integrantes de este estamento en la segunda vuelta. Esta se llevará a cabo el martes 2 de junio, en el mismo horario.

El prorrector y presidente de la Junta Electoral Central, Claudio Pastenes, agradeció “el debate y el carácter deliberativo de la Universidad de Chile”, expresado por primera vez de manera electrónica. Tarea que, señaló, “demandó un trabajo institucional de mucho compromiso”.

La votación contó con un 72% de votantes, correspondiente a 3037 participantes de un universo de 4218.

En cuanto a los resultados, por orden de mayoría, la profesora Alejandra Mizala tuvo 1060.25 preferencias, que ascienden al 42,72%. El profesor Francisco Martínez, obtuvo 576 votos, que constituyen el 23,2%. El profesor Sergio Lavandero obtuvo 554,75, que corresponde al 22.33%; y el profesor Pablo Ruiz Tagle alcanzó 291,625, correspondiente al 11.75%.

Los candidatos fueron:



– El actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), profesor Francisco Martínez.



– La profesora Alejandra Mizala, exprorrectora y académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.



– El actual decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, profesor Pablo Ruiz-Tagle.



– Y el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022 y académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, profesor Sergio Lavandero.