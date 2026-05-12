Realizan fiscalización por mosca de la fruta en Mercado Mayorista Lo Valledor

En el Día Internacional de la Sanidad Vegetal, el Ministerio de Agricultura encabezó una jornada de fiscalización de frutas y verduras en el Mercado Mayorista Lo Valledor.



La acción se dio en el contexto de la emergencia fitosanitaria que enfrenta el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en la Región Metropolitana. Con nueve campañas de control y erradicación de mosca de la fruta.



En la fiscalización estuvieron presentes el ministro de Agricultura, Jaime Campos; el director nacional del SAG, Domingo Rojas; el director regional del SAG, Juan Miguel Valenzuela. Y parte de la plana directiva del Mercado Lo Valledor.



“Esto es esencial para la mantención de nuestro patrimonio fito y zoosanitario. Por eso es que he venido a ver la labor que despliega el SAG en Lo Valledor. Controlando los productos que ingresan al principal mercado de distribución del país”, señaló el ministro.

Se inspecciona el origen o procedencia de los productos disponibles para la venta



En estos operativos del SAG es inspeccionado el origen o procedencia de los productos disponibles para la venta. Si el locatario no posee la documentación de respaldo del Servicio de Impuestos Internos (SII) que demuestre el origen legal de los productos se cursa un acta de denuncia y citación. Se decomisan las especies y luego son destruidas, ya que pueden ser productos de ingreso ilegal con alto riesgo de portar plagas, como la mosca de la fruta.



El administrador del Mercado Mayorista Lo Valledor, Gonzalo Bravo, señaló que “toda la vida hemos estado en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Chile tiene un gran patrimonio fito y zoosanitario, que nos hace un gran país exportador hacia el mundo. Vamos a seguir trabajando y apoyando a estas medidas, que son muy necesarias”.



Entre 2015 y 2024 se ha observado un incremento sostenido en los decomisos del SAG por ingreso ilegal, tanto en volumen como en diversidad de productos. Con predominio de mercancías vegetales de alto riesgo fitosanitario, principalmente frutas, hortalizas y tubérculos.