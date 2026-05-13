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Hinchas de Colo Colo fueron baleados mientras pintaban mural en La Pintana

Según consignó 24Horas, en ese instante, un grupo de desconocidos, aparentemente de un equipo rival, perpetró desde un vehículo en movimiento un número indeterminado de disparos en su contra. A raíz de este ataque, dos hombres chilenos resultaron heridos, uno con heridas de bala en una de sus piernas y el otro en su espalda. Están fuera de riesgo vital.

Patricia Schüller Gamboa
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Hinchas de Colo Colo fueron baleados mientras pintaban mural en La Pintana

La Fiscalía ECOH, en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), se encuentra investigando un doble homicidio frustrado. El hecho ocurrió durante la noche de este martes en La Pintana, Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado, un grupo de ocho hinchas de Colo Colo se encontraba en Miguel Ángel con Juanita. Fue atacado mientras se encontraba realizando un mural alusivo al “Cacique”.  

Según consignó 24Horas, en ese instante, un grupo de desconocidos, aparentemente de un equipo rival, perpetró desde un vehículo en movimiento un número indeterminado de disparos en su contra. 

Dos hombres chilenos resultaron heridos

A raíz de este ataque, dos hombres chilenos resultaron heridos, uno con heridas de bala en una de sus piernas y el otro en su espalda.  Debido a sus lesiones, fueron trasladados hasta el Hospital Padre Hurtado. Actualmente, ambas víctimas permanecen graves, pero fuera de riesgo vital. 

Ante la posibilidad de un enfrentamiento de bandas rivales, la fiscal ECOH, Patricia Suazo, afirmó que esta arista se encuentra “en investigación”.

Source Texto: La Nación/Foto: Fiscalía
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