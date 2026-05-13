Diputado Brito (FA) sobre megarreforma: “Es un error avanzar sin tranzar”

Jorge Brito, diputado del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Hacienda, reconoció que fue un error de la oposición hablar de “tsunami” o de “inundar el debate” en la megarreforma. Advirtió que es igual de malo que el Gobierno hable de “avanzar sin tranzar”.



“Yo me descarto de cualquier estrategia que hablaba de tsunami o inundar el debate”, aseguró el diputado Brito en entrevista con Radio ADN.



Criticó al Gobierno al señalar que “también es un error avanzar sin tranzar, citar pocas horas a la Comisión de Hacienda para analizar un proyecto tan amplio y profundo como este. Acá la comisión ha funcionado menos días de lo que ha debido”.



Sobre lo mismo contó que solicitó “extender las sesiones parlamentarias para evitar apurar la tramitación”.



“Si es necesario sesionar hasta el sábado y domingo, podríamos hacerlo sin retrasar el proyecto de ley”, agregó. La votación en la Sala de la Cámara ya está fijada para el próximo martes 19 de mayo.

“Esto es lo que hemos acusado como una jugada de ajedrez”

Consultado por el destino de las indicaciones ingresadas por la oposición, respondió que “las indicaciones nuestras, al igual que todas las otras ingresadas hasta el plazo fijado, prácticamente han sido reemplazadas por una indicación del Gobierno que ingresó pasado este plazo. Esto es lo que hemos acusado como una jugada de ajedrez”.



Brito explicó que “el Gobierno pidió, por favor, fijemos el lunes a las 12 del día para ingresar indicaciones para lograr armar el comparado. Sin embargo, vencido ese plazo, el Gobierno leyó nuestras indicaciones e ingresó del propio Ejecutivo indicaciones de carácter sustitutivo”.



“El reglamento establece que esas se votan primero y que las otras indicaciones, una vez aprobadas, se dan por rechazadas”, agregó el diputado.



El diputado insistió en que el Gobierno ha utilizado el conflicto por los miles de indicaciones para limitar el debate parlamentario. “Es cierto que hubo un intento, una estrategia fallida por parte de un parlamentario en particular. También es cierto que el Gobierno ha utilizado aquello para negar el debate, para restringir el debate y, de esa manera, avanzar sin tranzar con una reforma cuyos cálculos no cuadran, como lo señaló el Consejo Fiscal Autónomo y un montón de expertos”, aseguró.



“Siguen defendiendo medidas que no tienen evidencia de que van a contribuir al crecimiento y al empleo. Pero sí a un mayor forado fiscal, al abismo fiscal, como lo han establecido distintos economistas, incluso el exministro Marcel”, agregó.



Agregó que es malo legislar con un ánimo político crispado. “Esta es la peor forma de tramitar un proyecto de ley que, además, va a quedar hasta el año 2050”, advirtió.



Sobre los responsables de estas tensiones dijo que son “los que intentaron inundar el debate, pero también los que intentan avanzar sin tranzar. Yo he planteado con total transparencia hace tres semanas al ministro Quiróz toda la disposición al diálogo”, afirmó.



En la entrevista detalló, además, algunos puntos que el Frente Amplio no respaldará en la tramitación. “Tenemos claridad en los artículos que no vamos a aprobar, y se los puedo señalar acá: la invariabilidad tributaria, la reintegración del sistema tributario. Pero también hay cosas que queremos corregir”, detalló.



Entre ellas, cuestionó la eliminación del IVA a las constructoras. “Es una medida costosa que no se va a ver reflejada en el precio de las viviendas. Lo señaló la Cámara Chilena de la Construcción y un montón de expertos, y mejor sería subsidiar el pie del crédito hipotecario a la primera vivienda”, afirmó.



“Ese tipo de idea es algo legítimo que queremos ver que el Gobierno pueda acoger. Sin embargo, han decidido avanzar sin tranzar”, finalizó.