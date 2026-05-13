Muere a los 71 años Donald Gibb, recordado actor de “La Venganza de los Nerds”

El actor estadounidense Donald Gibb, recordado por su papel de Fred “Ogro” en la saga cinematográfica “La Venganza de los Nerds”, murió a los 71 años de edad.

En diálogo con el portal TMZ, el hijo del intérprete, Travis, comentó que su padre falleció la noche de este martes, a raíz de complicaciones en su estado de salud.

“Murió en su casa de Texas, rodeado de su familia, incluyendo a sus hijos, quienes lo amaban profundamente”, manifestó.

Asimismo, mencionó que el deceso no fue repentino, pues Gibb atravesaba problemas de salud que se agravaron en el último tiempo.

Su trabajo más famoso fue en la década de los 80, con “La Venganza de los Nerds”. A la vez, se hizo conocido en otras producciones por su gran contextura física y estilo humorístico.

Además, participó en cintas como “Bloodsport” (“Contacto Sangriento”), junto a Jean-Claude Van Damme, y también “U.S. Marshals” o “Hancock”.