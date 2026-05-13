Ministra Steinert presentó en la Cámara plan de seguridad

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, presentó en sesión especial de la Cámara de Diputados el Plan de Seguridad Pública. Tiene tres objetivos prioritarios: recuperación del control territorial por parte del Estado, aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal, y fortalecimiento institucional.



Durante su exposición, la ministra detalló medidas concretas para intervenir fronteras, rutas, calles, cárceles, puertos y territorios tomados por bandas criminales. Además de reforzar la inteligencia policial, modernizar la tecnología de persecución del delito y avanzar en nuevas herramientas legales para combatir la delincuencia.



La iniciativa contempla además siete ejes estratégicos. Entre ellos el combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal y coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil, y nuevos desafíos ministeriales.



Los tres objetivos expuestos por la ministra Steinert son los siguientes:



1.- El Estado recupera el control territorial



2.- Eficacia policial y del sistema de persecución criminal



3.- Fortalecimiento institucional del Estado

