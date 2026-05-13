Home Internacional "insólita publicación de trump de mapa de venezuela como 51º estad..."

Insólita publicación de Trump de mapa de Venezuela como 51º estado de EEUU

En un singular mensaje sin más palabras que las incluidas en una captura de pantalla, el mandatario reiteró la idea de anexar Venezuela a Estados Unidos. Esta vez manifestando su propuesta con un recorte de un mapa del norte de Sudamérica.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Insólita publicación de Trump de mapa de Venezuela como 51º estado de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó a Venezuela como el “51º estado” de su país en una publicación en redes. En esta no agregó texto alguno más allá del citado lema incrustado en un mapa con los colores de la bandera estadounidense.

En un singular mensaje sin más palabras que las incluidas en una captura de pantalla, el mandatario reiteró la idea de anexar Venezuela a Estados Unidos. Esta vez manifestando su propuesta con un recorte de un mapa del norte de Sudamérica.

No se trata de la primera vez que se expresa en este sentido. En marzo, después de que la selección venezolana venciera a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, que terminaría ganando, lo hizo. Invitó a sus seguidores a secundar la “estatalidad número 51” de Venezuela.

De hecho, el mandatario valora especialmente el insumo que supondría añadir los cerca de 40.000 millones de dólares en los que estima el petróleo venezolano. Así lo destacó este lunes en una llamada con la cadena conservadora estadounidense Fox News en la que defendió que “Venezuela adora a Trump”.

Trump no ha escondido su interés en el petróleo venezolano

Trump no ha escondido su interés en el petróleo venezolano, que ha centrado la mayor parte de sus declaraciones y de las medidas de su administración con respecto a Venezuela.

Esto desde que a principios de 2026 el Ejército estadounidense ejecutara una operación militar en territorio venezolano en la que capturó al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

Sin embargo, anexar Venezuela como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos supondría un escalafón superior al que esbozara tras la citada intervención militar. Esto cuando declaró que Washington dirigiría el país latinoamericano durante el período de transición y colaboraría con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Además, implicaría una diferencia importante con respecto a Puerto Rico –oficialmente Estado Libre Asociado a Estados Unidos y parte de los territorios conocidos como no incorporados–, cuyo estatus con relación a Washington es objeto de un intenso debate interno.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Panoramas
Un fenómeno teatral: “La Sociedad de los Poetas Muerto...

La exitosa adaptación chilena del clásico de Tom Schulman extiende su temporada en el Teatro San Ginés, donde realizará sus últimas funciones a pedido del público. A siete meses de su estreno y tras más de 70 funciones, la obra ya ha convocado a más de 25.000 espectadores, consolidándose como uno de los montajes más vistos de la temporada.

Leer mas
Vanguardia
Muere a los 71 años Donald Gibb, recordado actor de “L...

Según informó el hijo del intérprete, Travis, el actor perdió la vida este martes en su hogar, debido a complicaciones en su estado de salud.

Leer mas
Nacional
Ministra Steinert presentó en la Cámara plan de seguri...

La titular de Seguridad Pública detalló medidas concretas para intervenir fronteras, rutas, calles, cárceles, puertos y territorios tomados por bandas criminales. Además de reforzar la inteligencia policial, modernizar la tecnología de persecución del delito y avanzar en nuevas herramientas legales para combatir la delincuencia.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/