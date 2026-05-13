Insólita publicación de Trump de mapa de Venezuela como 51º estado de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó a Venezuela como el “51º estado” de su país en una publicación en redes. En esta no agregó texto alguno más allá del citado lema incrustado en un mapa con los colores de la bandera estadounidense.



En un singular mensaje sin más palabras que las incluidas en una captura de pantalla, el mandatario reiteró la idea de anexar Venezuela a Estados Unidos. Esta vez manifestando su propuesta con un recorte de un mapa del norte de Sudamérica.



No se trata de la primera vez que se expresa en este sentido. En marzo, después de que la selección venezolana venciera a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, que terminaría ganando, lo hizo. Invitó a sus seguidores a secundar la “estatalidad número 51” de Venezuela.



De hecho, el mandatario valora especialmente el insumo que supondría añadir los cerca de 40.000 millones de dólares en los que estima el petróleo venezolano. Así lo destacó este lunes en una llamada con la cadena conservadora estadounidense Fox News en la que defendió que “Venezuela adora a Trump”.

Trump no ha escondido su interés en el petróleo venezolano

Trump no ha escondido su interés en el petróleo venezolano, que ha centrado la mayor parte de sus declaraciones y de las medidas de su administración con respecto a Venezuela.

Esto desde que a principios de 2026 el Ejército estadounidense ejecutara una operación militar en territorio venezolano en la que capturó al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.



Sin embargo, anexar Venezuela como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos supondría un escalafón superior al que esbozara tras la citada intervención militar. Esto cuando declaró que Washington dirigiría el país latinoamericano durante el período de transición y colaboraría con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.



Además, implicaría una diferencia importante con respecto a Puerto Rico –oficialmente Estado Libre Asociado a Estados Unidos y parte de los territorios conocidos como no incorporados–, cuyo estatus con relación a Washington es objeto de un intenso debate interno.