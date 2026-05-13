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Un fenómeno teatral: “La Sociedad de los Poetas Muertos” se despide en mayo tras conquistar a más de 25 mil espectadores

La exitosa adaptación chilena del clásico de Tom Schulman extiende su temporada en el Teatro San Ginés, donde realizará sus últimas funciones a pedido del público. A siete meses de su estreno y tras más de 70 funciones, la obra ya ha convocado a más de 25.000 espectadores, consolidándose como uno de los montajes más vistos de la temporada.

Patricia Schüller Gamboa
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Un fenómeno teatral: “La Sociedad de los Poetas Muertos” se despide en mayo tras conquistar a más de 25 mil espectadores

Desde su estreno a fines de octubre de 2025, la obra “La Sociedad de los Poetas Muertos” ha trazado un recorrido marcado por una excelente recepción de público. Ha transitado con éxito desde la Sala San Ginés hacia escenarios regionales como Chillán, su paso por el Festival de Quilicura y funciones especiales en espacios como El Mercurio y la Universidad Andrés Bello.

Un despliegue que no solo da cuenta de su alcance, sino también de una conexión transversal con las audiencias, que hoy sostiene, su permanencia en cartelera en la antesala de sus últimas funciones durante mayo

Es protagonizada por Claudio Arredondo en el rol del icónico profesor John Keating. Lo acompaña un elenco que reúne a figuras como Rodrigo Walker, Alonso Quintero, Francisco Dañobeitía, Rey Alcalde, Juan Carlos Maldonado, Andrew Bargsted, Jaime Omeñaca y Juan Pablo Sáez. La dirección de Pablo Greene construye una versión que se instala con naturalidad en el contexto chileno, desde un lenguaje contemporáneo y cercano.

Montaje recupera la esencia del guion original

El montaje recupera la esencia del guion original de Tom Schulman, ganador del Oscar, y la proyecta en escena con renovada vigencia y adaptada al público chileno. La historia de un grupo de estudiantes enfrentados a un sistema rígido, que se ve tensionado por la irrupción de un profesor que los invita a pensar. A cuestionar y decidir por sí mismos, resuena hoy con una fuerza particular.

Con una puesta en escena que equilibra emoción, reflexión y momentos de alta intensidad dramática, la obra se adentra en temas como la presión sobre los jóvenes, la construcción de identidad y la salud mental, logrando conectar con distintas generaciones. En ese cruce, el “Carpe Diem” deja de ser una consigna para instalarse como una invitación concreta y vigente.

La sostenida asistencia de público y las funciones a sala llena no solo confirman su impacto, sino que también marcan el cierre de una temporada que ha consolidado a “La Sociedad de los Poetas Muertos” como uno de los fenómenos teatrales más relevantes del último tiempo.

Coordenadas

-Teatro San Ginés (Mallinkrodt 76, Providencia)
-Funciones: jueves, viernes y sábados – 20:00 hrs
-Entradas disponibles en www.sangines.cl, Ticketmaster y boletería del teatro
-Descuentos para estudiantes, tercera edad y promociones vigentes

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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