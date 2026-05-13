Bono Bodas de Oro: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio y cuál es su monto?

El Bono Bodas de Oro es un especial beneficio estatal, el cual está dirigido a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio.

Una vez se cumpla el 50º aniversario, las parejas tienen un plazo de un año para realizar el trámite que les permita cobrar el aporte.

Monto y requisitos

Actualmente, el valor del bono asciende a $463.166, dinero que se entrega una sola vez en partes iguales. Por lo tanto, se reparte con $231.583 para cada cónyuge vivo.

Para acceder al beneficio, las parejas deben cumplir con ciertos requisitos clave. Además de los 50 años de matrimonio, es necesario:

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según este registro.

Acreditar residencia en el territorio nacional por un período de cuatro años, dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

No estar separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier causa legal).

Convivir en el mismo hogar o acreditar residencia en hogares de larga estadía (uno o ambos), reconocido por la autoridad correspondiente.

En caso de haber enviudado, tendrás derecho al bono en los siguientes casos:

Habiendo cumplido 50 años de matrimonio, tu cónyuge fallece después de esa fecha. Puedes optar a su parte del bono, siempre que el fallecimiento se produzca dentro del año de plazo que indica la ley para solicitar el beneficio.

Si habiendo presentado la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, tu cónyuge fallece durante la tramitación del beneficio. Una vez que se conceda el monto correspondiente, formará parte de tu herencia.

El trámite para solicitar el aporte se puede hacer a través de una videoatención o en las sucursales ChileAtiende.

Asimismo, en ambas modalidades se requerirán algunos documentos. Para aquellas parejas que acudan a la de videoatención, se pedirá:

Copia de la cédula de identidad por ambos lados (fotografía digital).

Si desean recibir el pago en sus cuentas bancarias, tienen que agregar los datos (bancos, además de los tipos y números de sus cuentas) y formalizarlo a través del correo electrónico que les indique el funcionario o funcionaria.

En tanto, en las sucursales ChileAtiende hay que llevar:

Cédula de identidad.

Poder notarial, si solicitan el bono a través de una apoderada o apoderado.

Cabe destacar que la pareja debe hacer la solicitud junta o demostrar un poder notarial en físico.