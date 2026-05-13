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Kast y su promesa de expulsar a los migrantes irregulares: Es “una metáfora”

A más de 60 días de haber comenzado su mandato, el Mandatario planteó ante el encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que “algunos dicen ‘oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes'”. “Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”, indicó.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast y su promesa de expulsar a los migrantes irregulares: Es “una metáfora”

El Presidente José Antonio Kast dijo este miércoles que su promesa de expulsar a los migrantes irregulares desde el primer día de mandato era “una metáfora”.

Durante su campaña, el Mandatario aseguró que expulsarían a los más de 300 mil migrantes irregulares en Chile y que, incluso, estos tendrían que pagar el pasaje de retorno a sus países de origen, consignó T13.

Kast llevó una cuenta regresiva de los días faltantes para que asumiera como Jefe de Estado. Llamó también a los migrantes a dejar Chile con sus pertenencias e ingresar “por la puerta”.

A más de 60 días de haber comenzado su mandato, el Presidente planteó ante el encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que “algunos dicen ‘oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes'”.

Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”, agregó. 

Añadió que van a “hacer cambios importantes en las políticas migratorias, y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas. Muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta, en la medida que se garantice que vienen a trabajar, que tienen un contrato”. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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