Lugares turísticos en Chile: Guía con 5 de los mejores parques nacionales del norte

Entre volcanes, salares y costas desérticas, el norte del país cuenta con paisajes sorprendentes, ofreciendo escenarios únicos para quienes buscan naturaleza y aventura en los lugares turísticos en Chile.

Los parques nacionales nortinos destacan por su biodiversidad y por la posibilidad de recorrer ecosistemas extremos que conviven a gran altura o junto al océano Pacífico.

Desde el Parque Nacional Lauca hasta Pan de Azúcar, estos lugares turísticos en Chile invitan a descubrir rutas llenas de contrastes y panoramas ideales. A continuación, revisa una lista con 5 de los mejores parques nacionales del norte.

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Lauca

Ubicado en la Región de Arica y Parinacota, el Parque Nacional Lauca es uno de los lugares turísticos en Chile más destacados del norte. Sus paisajes altiplánicos, el Lago Chungará y los nevados Payachatas lo convierten en un destino imperdible para el turismo altiplánico.

Atractivos principales

Lago Chungará

Nevados de Payachatas

Fauna altiplánica (vicuñas, flamencos)

Actividades recomendadas

Trekking en senderos de altura

Observación de fauna andina

Fotografía de paisajes altiplánicos

Consejos prácticos

La altitud supera los 4.000 msnm, por lo que conviene aclimatarse en Putre. Lleva ropa de abrigo y protector solar.

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Volcán Isluga

En la Región de Tarapacá, el Parque Nacional Volcán Isluga combina paisajes volcánicos con tradiciones aymaras. Por lo mismo, es uno de los lugares turísticos en Chile que destaca por su cultura y naturaleza en un entorno único.

Atractivos principales

Volcán Isluga

Pueblos aymaras con iglesias coloniales

Bofedales con flamencos y vizcachas

Actividades recomendadas

Recorrido cultural por comunidades locales

Excursiones hacia los géiseres de Puchuldiza

Fotografía de paisajes volcánicos

Consejos prácticos

El acceso es más sencillo desde Colchane. Se recomienda contratar guías locales para conocer la cultura aymara y respetar sus tradiciones.

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Salar del Huasco

Este parque, también en Tarapacá, es un ecosistema prístino y aislado. Entre los lugares turísticos en Chile, el Salar del Huasco es ideal para quienes buscan tranquilidad y observación de aves en el norte de Chile.

Atractivos principales

Extenso salar con lagunas altiplánicas

Hábitat de las tres especies de flamencos

Paisajes desérticos únicos

Actividades recomendadas

Avistamiento de aves

Caminatas por senderos naturales

Fotografía de paisajes desérticos

Consejos prácticos

El parque es remoto y sin servicios turísticos. Es fundamental llevar agua, alimentos y respetar la fragilidad del ecosistema.

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Pan de Azúcar

En la Región de Atacama, el Parque Nacional Pan de Azúcar ofrece un contraste único entre desierto y mar. Asimismo, es uno de los lugares turísticos en Chile perfectos para quienes buscan turismo costero y naturaleza.

Atractivos principales

Isla Pan de Azúcar con pingüinos de Humboldt

Paisaje costero con desierto y mar

Cactus endémicos y playas vírgenes

Actividades recomendadas

Navegación hacia la isla

Observación de fauna marina

Caminatas entre cactus y miradores

Consejos prácticos

El acceso es desde Chañaral. Las temperaturas son agradables, pero se recomienda llevar agua y protección solar para las caminatas.

#parquepandeazucar #parquenacional #isla #playas #mar #vacaciones #panorama #imperdible #imperdibles #nortedechile #norte #chile #playaschilenas #chilegram #meetupchile #trekking #trekkingchile #trekkingchile_turismo #dorado #chañaral #caldera #bahiainglesa ♬ Traveling – Melodion @lorexplorer_chile Parque Nacional Pan de Azúcar 🌊 📍Chañaral, Región de Atacama 🇨🇱 Este Parque es principalmente de la Región de Atacama, pero parte de la zona norte corresponde a la Región de Antofagasta. 🌊 Queda a 1 hora y media de Caldera por la Ruta 5 norte (108 Kilómetros) y es un imperdible de la región. 🌊 Su típica postal es la del Mirador Pan de Azúcar (foto 1,2 y 3). Para llegar ahí tienes que ir en auto hasta el inicio del sendero. Es un trekking fácil, plano de 5 kilómetros ida y vuelta. 💰La entrada al Parque es de $5.000 p/p. Se paga en efectivo o en la página www.pasesparque.cl pero compren antes porque ahí no hay señal 👀 🍽️ Para comer tienes la Caleta Pan de Azúcar, en donde hay varios restaurantes. Yo almorcé en el restaurante El Changuito. Les recomiendo comer pescado de la zona: congrio, dorado o cojinova 🐟 🫖 El origen del nombre: Dice la leyenda que cuando los españoles llegaron en barco, vieron que la isla que allí se encuentra parecía azúcar. 🚤 Puedes dar la vuelta en lancha a la Isla Pan de Azúcar y ver Chungungos, pingüinos de Humbold, la cueva de los murciélagos, aves marinas, lobos marinos y si tienes suerte delfines 🐬💰10.000 p/p (las salidas dependen del estado del mar). ⛺️ Hay sitios de camping y cabañas Vayan a conocer este lindo lugar de Chile 😊 #pandeazucar

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Nevado Tres Cruces

Ubicado en la Región de Atacama, el Parque Nacional Nevado Tres Cruces destaca por sus paisajes de altura. En la zona norte, es uno de los lugares turísticos en Chile que resalta con lagunas turquesa y volcanes nevados.

Atractivos principales

Salar de Maricunga

Lagunas turquesa de altura

Volcanes nevados y fauna andina

Actividades recomendadas

Trekking en altura

Avistamiento de guanacos y flamencos

Contemplación de paisajes nevados

Consejos prácticos

El parque está a gran altitud, por lo que es esencial llevar ropa de abrigo y planificar la visita con transporte privado desde Copiapó.

Los parques nacionales del norte son verdaderos tesoros naturales y culturales, y cada uno de estos lugares turísticos en Chile ofrece experiencias distintas.

De esta forma, explorando el norte de Chile se puede presenciar un mundo de contrastes, ideal para quienes buscan turismo altiplánico, aventura y conexión con la naturaleza.