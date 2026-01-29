Home Viajes "lugares turísticos en chile: si visitas el parque nacional lauca,..."

Lugares turísticos en Chile: si visitas el Parque Nacional Lauca, esto debes saber

El Parque Nacional Lauca destaca entre los lugares turísticos en Chile por su paisaje altiplánico y su gran biodiversidad. Informarse sobre la altura, el clima extremo, la fauna y los permisos es clave para una visita segura y responsable.

Eduardo Córdova
El Parque Nacional Lauca es uno de los lugares turísticos en Chile más extremos y singulares, ubicado en pleno altiplano andino.

Antes de visitarlo, es fundamental considerar la altura, las condiciones climáticas, la fauna local y los permisos necesarios para una experiencia segura y responsable.

Parque Nacional Lauca: uno de los lugares turísticos en Chile a mayor altitud

Ubicado en la Región de Arica y Parinacota, el Parque Nacional Lauca se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Es uno de los lugares turísticos en Chile más impactantes por su paisaje altiplánico, que combina volcanes, lagunas, bofedales y extensas planicies andinas.

Altura y aclimatación en el Parque Nacional Lauca

La altura es el principal factor a considerar al visitar el Parque Nacional Lauca. Muchos visitantes experimentan mal de altura debido a la baja concentración de oxígeno.

Como ocurre en otros lugares turísticos en Chile de alta montaña, se recomienda aclimatar previamente, hidratarse bien, evitar esfuerzos físicos intensos y no ascender de forma abrupta desde el nivel del mar.

Clima extremo en el Parque Nacional Lauca: qué considerar

El clima en el Parque Nacional Lauca es extremo y cambiante. Durante el día puede haber sol intenso y temperaturas agradables, mientras que por la noche el frío puede ser severo, incluso en verano.

Las lluvias altiplánicas se concentran principalmente entre enero y marzo, lo que puede afectar caminos y accesos, una situación común en varios lugares turísticos en Chile del norte cordillerano.

Fauna altiplánica: uno de los grandes atractivos de los lugares turísticos en Chile

El parque alberga una rica fauna altiplánica, entre la que destacan vicuñas, llamas, alpacas, flamencos, vizcachas y aves andinas. La observación debe realizarse a distancia, sin intervenir ni alimentar a los animales.

La presencia de esta biodiversidad convierte al Parque Nacional Lauca en uno de los lugares turísticos en Chile más relevantes para el ecoturismo y la fotografía de naturaleza.

Permisos y normas de acceso al Parque Nacional Lauca

El ingreso al parque está regulado por Conaf y puede requerir registro previo, especialmente en ciertos sectores y temporadas. Es obligatorio respetar los senderos habilitados y las normas de conservación.

Como en otros lugares turísticos en Chile protegidos, está prohibido acampar fuera de áreas autorizadas, hacer fuego y dejar residuos.

Turismo responsable en el Parque Nacional Lauca

El ecosistema altiplánico es frágil y de lenta recuperación. Por ello, el turismo responsable es clave para preservar este entorno único.

Respetar las normas, minimizar el impacto ambiental y planificar adecuadamente la visita permite mantener al Parque Nacional Lauca como uno de los lugares turísticos en Chile mejor conservados.

Texto: La Nación / Foto: Conaf
Eduardo Córdova

