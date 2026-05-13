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“Nos pasaron por arriba”: La comparación de Patricia Bullrich entre el Metro de Santiago y el de Buenos Aires

Mediante sus redes sociales, la exministra de Seguridad y actual senadora argentina compartió un video en el Metro capitalino, al cual llenó de elogios, mientras que se mostró crítica con el estado del transporte subterráneo de su país.

Leonardo Medina
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“Nos pasaron por arriba”: La comparación de Patricia Bullrich entre el Metro de Santiago y el de Buenos Aires

Tras su visita al país hace algunos días, la senadora argentina, Patricia Bullrich, publicó un video en sus redes sociales, donde comparó el Metro de Santiago con el denominado Subte de Buenos Aires.

La exministra de Seguridad trasandina aparece en el registro en una estación del Metro, al cual llenó de elogios. En tanto, se mostró crítica con el estado del transporte subterráneo de su país. 

“Nos pasaron por arriba”, comenzó diciendo en el video, para luego comparar diferentes cifras de ambos servicios de transporte.

Por un lado, destacó que en Santiago hay “143 kilómetros de subterráneo versus 56,6” en la capital argentina. A esto añadió: “600 millones de transportados versus 191 millones de transportados. 163 estaciones versus 90”. 

“Fíjense ustedes las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? que Buenos Aires se quedó”, remarcó la parlamentaria. 

A la vez recordó que Buenos Aires, en 1913, se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en tener transporte subterráneo “Somos el primer subte de América Latina. El de Chile es de 1975. Sin embargo, nos pasaron por arriba”, enfatizó. 

“¿Qué tenemos que hacer? Darle velocidad al subte de Buenos Aires para que conecte cada rincón de la ciudad”, concluyó en el video.

Por su parte, en el mensaje que adjuntó en la publicación hizo referencia a su visita a Chile. “La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años. Acá, en cambio, seguimos discutiendo parches”, expresó. 

“Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo”, escribió. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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