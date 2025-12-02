Entre los más sorprendentes lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional Volcán Isluga ofrece paisajes de altura con volcanes, lagunas y pueblos aymaras.

Con más de 174.000 hectáreas, protege ecosistemas altiplánicos y sitios de gran valor cultural.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional Volcán Isluga

En vehículo particular

Desde Iquique: tomar la Ruta 5 hasta Huara (110 km) y luego la Ruta 15 hacia Colchane (180 km).

. Se recomienda llevar combustible y provisiones, ya que no hay servicios en el trayecto.

En transporte público

No existen buses directos al parque.

Se puede llegar en bus a Colchane desde Iquique y luego contratar transporte local o tours.

Desde Santiago

En avión: vuelo Santiago–Iquique (2 horas 30 minutos aprox.).

Desde Santiago en auto

Conducir por la Ruta 5 Norte desde Santiago hasta Iquique (aprox. 1.800 km , unas 24 horas de viaje ).

hasta Huara y luego la hacia Colchane. Es un trayecto largo y exigente, por lo que se recomienda planificar paradas intermedias en ciudades como La Serena, Copiapó y Antofagasta.

Lugares turísticos en Chile: atractivos del Parque Nacional Volcán Isluga

Volcán Isluga (5.550 m): ícono del parque y montaña sagrada para la cultura aymara.

ícono del parque y montaña sagrada para la cultura aymara. Bofedales y lagunas altiplánicas: hábitat de flamencos, vicuñas y aves andinas.

hábitat de flamencos, vicuñas y aves andinas. Pueblos aymaras: como Isluga y Cariquima, con iglesias coloniales y tradiciones vivas.

como Isluga y Cariquima, con iglesias coloniales y tradiciones vivas. Termas de Enquelga: aguas termales naturales en medio del altiplano.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

Altitud: sobre los 4.000 metros , se recomienda aclimatarse y prevenir el mal de altura.

sobre los , se recomienda aclimatarse y prevenir el mal de altura. Protección solar: imprescindible por la radiación UV intensa.

imprescindible por la radiación UV intensa. Estado actual: el parque está cerrado desde el 1 de mayo de 2025 por disposición de CONAF.

El Parque Nacional Volcán Isluga es uno de los más impresionantes lugares turísticos en Chile, un espacio donde naturaleza y cultura aymara se encuentran en el altiplano.

Aunque actualmente está cerrado, sigue siendo un referente de la Región de Tarapacá y un destino que exige planificación y respeto ambiental para futuras visitas.