Entre los más sorprendentes lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional Volcán Isluga ofrece paisajes de altura con volcanes, lagunas y pueblos aymaras.
Con más de 174.000 hectáreas, protege ecosistemas altiplánicos y sitios de gran valor cultural.
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional Volcán Isluga
En vehículo particular
- Desde Iquique: tomar la Ruta 5 hasta Huara (110 km) y luego la Ruta 15 hacia Colchane (180 km).
- Tiempo estimado: 5–6 horas de viaje.
- Se recomienda llevar combustible y provisiones, ya que no hay servicios en el trayecto.
En transporte público
- No existen buses directos al parque.
- Se puede llegar en bus a Colchane desde Iquique y luego contratar transporte local o tours.
Desde Santiago
- En avión: vuelo Santiago–Iquique (2 horas 30 minutos aprox.).
- Desde Iquique, continuar por la Ruta 5 y Ruta 15 hacia Colchane.
Desde Santiago en auto
- Conducir por la Ruta 5 Norte desde Santiago hasta Iquique (aprox. 1.800 km, unas 24 horas de viaje).
- Desde Iquique, tomar la Ruta 5 hasta Huara y luego la Ruta 15 hacia Colchane.
- Es un trayecto largo y exigente, por lo que se recomienda planificar paradas intermedias en ciudades como La Serena, Copiapó y Antofagasta.
Lugares turísticos en Chile: atractivos del Parque Nacional Volcán Isluga
- Volcán Isluga (5.550 m): ícono del parque y montaña sagrada para la cultura aymara.
- Bofedales y lagunas altiplánicas: hábitat de flamencos, vicuñas y aves andinas.
- Pueblos aymaras: como Isluga y Cariquima, con iglesias coloniales y tradiciones vivas.
- Termas de Enquelga: aguas termales naturales en medio del altiplano.
Lugares turísticos en Chile: información práctica
- Altitud: sobre los 4.000 metros, se recomienda aclimatarse y prevenir el mal de altura.
- Protección solar: imprescindible por la radiación UV intensa.
- Estado actual: el parque está cerrado desde el 1 de mayo de 2025 por disposición de CONAF.
El Parque Nacional Volcán Isluga es uno de los más impresionantes lugares turísticos en Chile, un espacio donde naturaleza y cultura aymara se encuentran en el altiplano.
Aunque actualmente está cerrado, sigue siendo un referente de la Región de Tarapacá y un destino que exige planificación y respeto ambiental para futuras visitas.