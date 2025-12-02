Home Viajes "lugares turísticos en chile: cómo llegar al parque nacional volcá..."

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional Volcán Isluga

El Parque Nacional Volcán Isluga, en la Región de Tarapacá, es uno de los grandes lugares turísticos en Chile. Con volcanes, bofedales y pueblos aymaras, ofrece una experiencia única de naturaleza y cultura en el altiplano, accesible desde Iquique y Santiago.

Eduardo Córdova
Entre los más sorprendentes lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional Volcán Isluga ofrece paisajes de altura con volcanes, lagunas y pueblos aymaras.

Con más de 174.000 hectáreas, protege ecosistemas altiplánicos y sitios de gran valor cultural.

En vehículo particular

  • Desde Iquique: tomar la Ruta 5 hasta Huara (110 km) y luego la Ruta 15 hacia Colchane (180 km).
  • Tiempo estimado: 5–6 horas de viaje.
  • Se recomienda llevar combustible y provisiones, ya que no hay servicios en el trayecto.

En transporte público

  • No existen buses directos al parque.
  • Se puede llegar en bus a Colchane desde Iquique y luego contratar transporte local o tours.

Desde Santiago

  • En avión: vuelo Santiago–Iquique (2 horas 30 minutos aprox.).
  • Desde Iquique, continuar por la Ruta 5 y Ruta 15 hacia Colchane.

Desde Santiago en auto

  • Conducir por la Ruta 5 Norte desde Santiago hasta Iquique (aprox. 1.800 km, unas 24 horas de viaje).
  • Desde Iquique, tomar la Ruta 5 hasta Huara y luego la Ruta 15 hacia Colchane.
  • Es un trayecto largo y exigente, por lo que se recomienda planificar paradas intermedias en ciudades como La Serena, Copiapó y Antofagasta.

Lugares turísticos en Chile: atractivos del Parque Nacional Volcán Isluga

  • Volcán Isluga (5.550 m): ícono del parque y montaña sagrada para la cultura aymara.
  • Bofedales y lagunas altiplánicas: hábitat de flamencos, vicuñas y aves andinas.
  • Pueblos aymaras: como Isluga y Cariquima, con iglesias coloniales y tradiciones vivas.
  • Termas de Enquelga: aguas termales naturales en medio del altiplano.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

  • Altitud: sobre los 4.000 metros, se recomienda aclimatarse y prevenir el mal de altura.
  • Protección solar: imprescindible por la radiación UV intensa.
  • Estado actual: el parque está cerrado desde el 1 de mayo de 2025 por disposición de CONAF.

El Parque Nacional Volcán Isluga es uno de los más impresionantes lugares turísticos en Chile, un espacio donde naturaleza y cultura aymara se encuentran en el altiplano.

Aunque actualmente está cerrado, sigue siendo un referente de la Región de Tarapacá y un destino que exige planificación y respeto ambiental para futuras visitas.

Source Texto: La Nación / Foto: Conaf
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

