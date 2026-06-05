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Atado a un poste con un cinturón y torturado: así mantuvieron secuestrado un joven en Chimbarongo

Durante la audiencia de formalización, la magistrada María Teresa Rodríguez decretó el ingreso de los tres acusados a prisión preventiva. La jueza estimó que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Asimismo, estableció un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

Eduardo Córdova
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Atado a un poste con un cinturón y torturado: así mantuvieron secuestrado un joven en Chimbarongo

El Juzgado de Garantía de San Fernando dejó este jueves en prisión preventiva a Luis Alberto Carrillo Lucero, Juan Ignacio Calfual Hernández y José Daniel Najle Hernández. Quienes fueron imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de secuestro agravado. El hecho ocurrió el miércoles en la comuna de Chimbarongo, Región de O’Higgins.

Durante la audiencia de formalización, la magistrada María Teresa Rodríguez decretó el ingreso de los tres acusados a prisión preventiva. La jueza estimó que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Asimismo, estableció un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

La fiscal Javiera Oro, a cargo de la causa, explicó que los imputados interceptaron a la víctima, un joven de 28 años. Todo ocurrido en su lugar de trabajo en Chimbarongo.

“Lo abordan, lo agreden y lo suben por la fuerza a un vehículo para posteriormente trasladarlo hasta un domicilio, lugar donde lo amarran y lo siguen agrediendo”, detalló, de acuerdo a Radio Cooperativa.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la víctima fue amarrada a un poste con un cinturón y sufrió lesiones graves, entre ellas fracturas y heridas en la cabeza producto de las agresiones recibidas.

Tras una llamada al 133 de Carabineros, personal policial concurrió al inmueble donde permanecía retenido el afectado. Al llegar los funcionarios, uno de los imputados salió al exterior, mientras que los otros dos trasladaron a la víctima y la abandonaron a varias cuadras del lugar.

El joven fue encontrado posteriormente deambulando desorientado, lo que permitió activar nuevas diligencias investigativas para esclarecer la dinámica de los hechos.

Investigación en desarrollo

Las primeras indagatorias apuntan a una posible vinculación del caso con delitos asociados al tráfico de drogas. Sin embargo, las diligencias continúan para determinar con precisión las circunstancias y motivaciones del secuestro.

Respecto del procedimiento, el general Guillermo Bohle, jefe de la sexta zona de Carabineros, destacó el aporte de la comunidad. “La información que pueden entregar los vecinos es sumamente importante para los equipos investigadores, ya que esta información dio frutos para poder lograr la detención de estos individuos y esclarecer el hecho”.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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