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Cuba rechaza “vil” inclusión de Díaz-Canel en listado de sanciones de EEUU

El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en redes sociales, dijo que “la vil inclusión del presidente, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de Estados Unidos, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Cuba rechaza “vil” inclusión de Díaz-Canel en listado de sanciones de EEUU

Las autoridades cubanas rechazaron la “vil” inclusión del presidente Miguel Díaz-Canel en la “ilegítima” lista de personas sancionadas por Estados Unidos. Se refirieron a ello como una prueba del “plan intervencionista estadounidense” de presentar a Cuba como una “amenaza a la seguridad nacional”.

“La vil inclusión del presidente, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de Estados Unidos, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense. De presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. Así lo aseguró el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en redes sociales.

Intento de “reforzar las medidas de bloqueo”

Díaz-Canel se refirió a estas nuevas sanciones como un intento de “reforzar las medidas de bloqueo” y el “escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”. Añadió que la “agresividad y perversión del gobierno yanqui” chocarán con la “decisión” de La Habana de “enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”. Así lo lamentó Díaz-Canel en un mensaje en redes sociales.

Esta reacción de las autoridades llegan poco después de que el Tesoro de Estados Unidos haya anunciado la inclusión en su lista de sancionados a Díaz-Canel; a la primera dama y segunda esposa del mandatario cubano, Lis Cuesta Pedraza. Al hijo de esta e hijastro del presidente isleño, Manuel Anido Cuesta, y al único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.

A su vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos emitió idénticas medidas contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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