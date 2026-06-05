“Venía llegando del trabajo”: víctima fue atropellada por delincuentes tras violento robo de su automóvil en Macul

Una mujer sufrió un violento portonazo al llegar a su vivienda en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana. El hecho se registró durante la noche del jueves, cuando regresaba de su trabajo.

Según los antecedentes, un grupo de delincuentes armados la interceptó al momento de ingresar a su domicilio. Además de sustraer su vehículo, los sujetos ingresaron a la vivienda y robaron diversas especies, de acuerdo a “Meganoticias”.

Carol, la víctima, relató que todo comenzó cuando abrió el portón de acceso y notó que una puerta interior estaba entreabierta, situación que le pareció inusual.

En ese contexto, recordó que “venía llegando del trabajo, abrí el portón y veo que está una puerta interior media abierta, y me llamó la atención porque esa siempre queda cerrada. Ahí salen tres tipos con pistola, me amenazaron, me dijeron, bájate del auto, si no te vamos a disparar”.

La mujer explicó que el miedo y la impresión del momento la llevaron a lanzarse al suelo. Fue entonces cuando los delincuentes escaparon en su automóvil.

Asimismo, relató que durante la huida fue atropellada por su propio vehículo. “Yo ahí me tiré al suelo porque me sentí como que me iba a desmayar. Entonces, ahí donde estaba en el suelo, pasaron con el auto rápido, me pasaron por arriba de la rodilla, y salieron tan rápido que chocaron el auto en el poste que está aquí afuera”.

Delincuentes ingresaron a la vivienda

De acuerdo con su testimonio, los antisociales tuvieron dificultades para maniobrar tras impactar el automóvil. Sin embargo, finalmente lograron escapar. Además, un segundo vehículo utilizado por la banda permaneció algunos instantes en el lugar.

Por temor a que los sujetos siguieran armados, la víctima no salió inmediatamente a pedir ayuda. Una vez que abandonaron el sector, solicitó apoyo a vecinos del sector.

“Yo no pude salir al tiro porque me dio miedo que fuera a disparar. Y una vez que se fue, yo ahí pedí ayuda a los vecinos, pero se llevaron todo, o sea, la llave de la casa, teléfono, computador, mi cartera, o sea, todo se venía del trabajo”, señaló.

Carol también aseguró que los delincuentes registraron distintas dependencias del inmueble. Como consecuencia, varias habitaciones quedaron completamente desordenadas.

“Mi pieza está toda desordenada, la pieza de mi hijo también, se llevaron cosas. Menos mal que a los perritos y a los gatitos no les pasó nada, pero sí, adentro de mi pieza está todo revuelto”, explicó.

Respecto de los responsables, indicó que actuaron sin ocultar sus rostros y que aparentaban ser muy jóvenes. “A rostro descubierto, eran cabros chicos, no tienen que haber tenido más de 20 años. Uno andaba con gorro, pero así fue todo, tan invasivo, y como estaba oscuro, entonces difícil identificar”, sostuvo.

Finalmente, la afectada planteó la posibilidad de que la banda hubiera vigilado previamente sus movimientos para concretar el delito. “Es como probable que a lo mejor estaban observando hace días, porque como para saber justo a la hora que yo llego y estar adentro es como raro, porque si no se hubiesen ido antes”, concluyó.