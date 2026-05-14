Home Nacional "carabineros detiene a tres funcionarios por nexos con organizació..."

Carabineros detiene a tres funcionarios por nexos con organización criminal en la Región del Biobío

La institución, a través de un comunicado, sostuvo que “en el marco de los permanentes controles desarrollados por la institución, personal especializado de Asuntos Internos logró establecer antecedentes que vincularía a tres funcionarios de la Prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delito”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Carabineros detiene a tres funcionarios por nexos con organización criminal en la Región del Biobío

Carabineros informó este jueves, a través de un comunicado, la detención de tres funcionarios de sus filas por su vinculación a una organización criminal en la Región del Biobío.

“En el marco de los permanentes controles desarrollados por la institución, personal especializado de Asuntos Internos logró establecer antecedentes que vincularía a tres funcionarios de la Prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delito”, indicó Carabineros, consignó Emol.

De acuerdo a los antecedentes recogidos, se procedió “a la desvinculación de los involucrados. Conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan al actuar institucional”.

Asimismo, se dispuso de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidad individuales derivadas de estos hechos”.

De forma paralela, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, consignó el medio citado.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Masiva manifestación de estudiantes en la Alameda: rec...

La convocatoria fue realizada por las organizaciones estudiantiles de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).

Leer mas
Nacional
Nueva presidenta de la FECh: “El derecho a la ed...

Laura Mlynarz, estudiante de ingeniería civil hidráulica, dijo que “la Federación no depende de una presidencia, no depende de una mesa directiva, sino que va a depender de nuestra capacidad de articular, de trabajar en conjunto. De poder buscar objetivos clave. También, ser conscientes de la relevancia del proceso y del período en el que estamos viviendo, donde, lamentablemente, el estudiantado y el derecho a la educación pública está corriendo peligro y este Gobierno no pone las necesidades del pueblo de Chile como prioridad”.

Leer mas
Internacional
Dos chilenos fueron condenados a 5 años de cárcel en E...

Los dos sujetos recibieron su condena por el robo de 100 mil dólares en joyas en la ciudad de Delafield, Wisconsin. Ambos enfrentarán nuevos cargos federales, al ser acusados de formar parte de bandas que han perpetrado al menos 15 robos en viviendas de tres estados.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
18
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/