Carabineros detiene a tres funcionarios por nexos con organización criminal en la Región del Biobío

Carabineros informó este jueves, a través de un comunicado, la detención de tres funcionarios de sus filas por su vinculación a una organización criminal en la Región del Biobío.



“En el marco de los permanentes controles desarrollados por la institución, personal especializado de Asuntos Internos logró establecer antecedentes que vincularía a tres funcionarios de la Prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delito”, indicó Carabineros, consignó Emol.



De acuerdo a los antecedentes recogidos, se procedió “a la desvinculación de los involucrados. Conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan al actuar institucional”.

Asimismo, se dispuso de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidad individuales derivadas de estos hechos”.

De forma paralela, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, consignó el medio citado.

