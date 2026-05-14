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Presidente de la Comisión de Hacienda: “Cumplimos” pese al “circo de indicaciones y peleas políticas”

Agustín Romero (Partido Republicano) escribió en su cuenta de X. “Despachamos el Proyecto de Reconstrucción Nacional porque Chile no aguanta más diagnósticos ni excusas. La gente necesita trabajo, inversión y oportunidades. Chile tiene que volver a ponerse de pie”.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente de la Comisión de Hacienda: “Cumplimos” pese al “circo de indicaciones y peleas políticas”

Diputados oficialistas celebraron que la Comisión de Hacienda aprobara el proyecto de Reconstrucción Nacional.

El presidente de la instancia, el diputado republicano, Agustín Romero, publicó en su cuenta de X. “Mientras algunos querían convertir esta discusión en un circo de indicaciones y peleas políticas, nosotros cumplimos”.

“Despachamos el Proyecto de Reconstrucción Nacional porque Chile no aguanta más diagnósticos ni excusas. La gente necesita trabajo, inversión y oportunidades. Chile tiene que volver a ponerse de pie”, agregó.

Schalper: “Hemos sacado una reforma importante adelante en su primera tramitación”

El jefe de la bancada de Renovación Nacional, diputado Diego Schalper, en tanto, destacó. “Hemos sacado una reforma importante adelante en su primera tramitación, quedan muchos pasos por seguir, pero hoy día hay una buena noticia para Chile”.

“La buena noticia es que vamos cambiando la receta equivocada que durante años ha tenido el país estancado. Y vamos dando con una receta que creo es la correcta para que recuperemos la reactivación, el empleo y el desarrollo económico en Chile”, añadió.

“Hasta aquí hemos sido la única bancada oficialista que tomó la decisión de votar el proyecto en general a favor. Y, en ese sentido, hemos aprobado el corazón del proyecto, que es la rebaja del impuesto primera categoría, que es la capacidad que hay al subsidio del empleo, que además hemos enriquecido a través de una propuesta de la diputada Ossandón y del diputado Durán”, agregó.

“Nos parecía que había dos cosas que no hacían sentido en el marco general. La primera era proteger la propiedad y proteger la capacidad, que sé que tenía el mundo de la prensa, el mundo de la creatividad audiovisual, de ser capaz de tener respetado su derecho de propiedad”, explicó.

También dijo que “por eso votamos en contra el Artículo 8°, porque creemos que es perfectamente posible el desarrollo tecnológico en Chile. Pero que no puede ser a costa de la protección del mundo audiovisual y del mundo de la prensa”.

“Nuestra convicción es que también tenemos de aquí al lunes, donde esto se va a volver a ver a la Comisión de Trabajo para que lo corrijamos. Lo hemos estado trabajando junto a la diputada Ossandón, junto al diputado Durán y junto a nuestro equipo legislativo, y nuestra apuesta es que de aquí al lunes seamos capaces de sí construir una propuesta que, junto con ajustar el gasto, le dé una solución a la capacitación de los chilenos”, finalizó.

En maratónica jornada el Proyecto de Reconstrucción fue aprobado en la Comisión de Hacienda
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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