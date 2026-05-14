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Primer acuerdo Trump-Xi Jinping en Pekín: Irán nunca debe tener un arma nuclear

La Casa Blanca, en un comunicado, sostuvo que “ambas partes acordaron que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía. El presidente Xi también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar peaje por su uso. Y expresó interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del estrecho en el futuro”.

Patricia Schüller Gamboa
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Primer acuerdo Trump-Xi Jinping en Pekín: Irán nunca debe tener un arma nuclear

La Casa Blanca informó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en la libre navegación por el paso de Ormuz. Y ambos apoyaron el principio de que Irán “nunca tenga un arma nuclear”.

“Ambas partes acordaron que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía. El presidente Xi también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar peaje por su uso. Y expresó interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del estrecho en el futuro”, sostuvo la Casa Blanca en un comunicado.

Esto tras el primer cara a cara entre los líderes de las dos superpotencias, en la primera jornada de la visita de Trump a Pekín.

Sobre la situación en Irán, donde las negociaciones entre Washington y Teherán se encuentran estancadas desde hace un mes, ambos países “acordaron que Irán nunca puede tener un arma nuclear”.

Futuro “próspero” y “de cooperación”

En la primera jornada de la visita oficial de Trump a China, la primera de un mandatario estadounidense desde 2017, el presidente de EEUU apostó porque Washington y Pekín trabajen para construir un futuro “próspero” y “de cooperación”. Esto en base a los “valores compartidos” por ambos pueblos como “el trabajo duro, el coraje y el logro”.

“Este vínculo de comercio y respeto que se remonta a 250 años es la base de un futuro que beneficia a ambas naciones. Los pueblos estadounidense y chino comparten muchas cosas en común. Valoramos el trabajo duro, el coraje y el logro. Amamos a nuestras familias y amamos a nuestros países”, dijo Trump.

Sus dichos fueron al inicio de la cena de gala que ofrece el presidente chino en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la plaza de Tiananmen, por motivo de la visita oficial.

Previamente, Xi advirtió sobre la importancia de que se gestione bien la situación en Taiwán, insistiendo en que su “independencia” y “la paz en el estrecho” son ideas “incompatibles”, apuntando que el tema es el primordial en las relaciones bilaterales y avisando de que “surgirán fricciones e incluso conflictos” con Washington si no se llevan bien la cuestión.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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