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Qué hacer en Viña del Mar: los mejores postres y pastelerías para probar en la Ciudad Jardín

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar, un gran panorama es recorrer sus mejores pastelerías, desde postres innovadores hasta recetas tradicionales y sabores europeos, estos lugares destacan por su variedad, calidad y propuestas.

Natalia Hess
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Qué hacer en Viña del Mar: los mejores postres y pastelerías para probar en la Ciudad Jardín

La Ciudad Jardín se ha convertido en un destino ideal para quienes disfrutan de los postres, tortas o algún antojo dulce, con espacios que van desde propuestas de alta pastelería y creaciones de autor hasta postres que están en tendencia en redes sociales.

Si eres amante de lo dulce, aquí encontrarás algunos de los mejores lugares para probar cheesecakes, tartas y otras preparaciones imperdibles para sumar a tu lista de qué hacer en Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar: postres creativos y clásicos que destacan entre las mejores pastelerías

Murta Pastelería

Dirección: Ecuador 39, 2520000 Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres darte un gusto dulce, Murta Pastelería es un lugar perfecto para visitar.

Su carta reúne tartas, pasteles, galletas y horneados, entre sus imperdibles destacan la tarta de frambuesa, pistacho y chocolate, pastel de chirimoya y mandarina, el fake tiramisú, el profiterol con choux craquelin y el red velvet cheesecake. También ofrecen cookies gourmet, como la Chocosésamo o la Coffee Caramel, ideales para acompañar con un café.

Uno de los sellos más reconocibles de Murta es su capacidad para transformar postres clásicos en creaciones contemporáneas, además, cuentan con opciones veganas y sabores de temporada que van renovando constantemente su propuesta.

@recetas_con.fran

Está espectacular la cafetería la recomiendo 10/10 ☕️. #cafeteria #cafe #pasteleria #viñadelmar #viña #cafeteriasbonitas

♬ La belle vie – Sacha Distel

Torta Caluga Pastelería

Dirección: 8 Nte. 492, local 2, Viña del Mar, Valparaíso.

Su especialidad, como lo indica su nombre, es la famosa Torta Caluga, disponible en distintas versiones como la tradicional, de almendra o de frambuesa. Además, su carta incluye otras preparaciones, como el pie de limón, el cheesecake de frambuesa, la barra de brownie con chocolate y manjar, el clásico tres leches y la barra de merengue en versiones de lúcuma, almendra o frambuesa.

Otro de sus imperdibles son las tortas de barquillo, disponibles con chocolate semiamargo y manjar o chocolate blanco, ideales para compartir o celebrar ocasiones especiales. También cuentan con formatos mini, perfectos para quienes quieren probar distintas opciones o disfrutar un postre más pequeño.

Qué hacer en Viña del Mar: rincones dulces para descubrir nuevas propuestas y sabores clásicos

Sia Patisserie

Dirección: 1 norte 621, esquina con 1 poniente, Viña del Mar.

Uno de sus mayores atractivos son sus llamativas preparaciones tipo mousse, elaboradas con forma de fruta y rellenos suaves. Entre las opciones más destacadas están los postres de mango y frambuesa, tienen planeado incorporar nuevas variedades para ampliar su propuesta y seguir sorprendiendo a quienes buscan probar algo diferente.

Además de sus postres individuales, también cuentan con cheesecakes y otras preparaciones, ideales para acompañar con un café de especialidad. Para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar, este rincón dulce combina creatividad, técnica y una propuesta visual para sus clientes. 

@siakevinho

POR FIN LLEGARON A VIÑA DEL MAR LOS NUEVOS POSTRES VIRALES DE TIKTOK🥭🫰🏽!! Ideales para sorprender a tus seres queridos o probar algo nuevo en tu zona ✨💕 #viñadelmar #postres #pasteleria #tiktokchile

♬ original sound – Damyan

La Brioche Bakery & Café

Dirección: 13 Nte. 716, 2530947 Viña del Mar, Valparaíso.

Este espacio combina cafetería y pastelería, entre sus postres más destacados están el brownie merengue-manjar, el cheesecake de frutos rojos, el cheesecake de maracuyá, el tradicional pie de limón y el tiramisú. También cuentan con tortas individuales y familiares como red velvet, carrot cake, torta de chocolate, manjar nuez y una llamativa torta de pistacho con salsa de frambuesa, además de alternativas sin azúcar.

Su bollería destaca ya que se encuentran preparaciones como el croissant roll de pistacho, el croissant con Nutella, el croissant cheesecake y los éclairs rellenos de Nutella o pistacho. También ofrecen profiteroles en distintas versiones, como cheesecake o mango, y pequeños antojos dulces como alfajores y brownies.

Cory Pastelería

Dirección: Av. Libertad 685, 2520692 Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de una experiencia dulce con tradición europea, Cory Pastelería es una parada obligada. Esta reconocida pastelería y cafetería de origen austriaco ofrece una amplia variedad de tortas y pasteles para todos los gustos.

Uno de sus grandes imperdibles es la famosa Torta María Antonieta, uno de sus productos más emblemáticos, elaborada con una base de chocolate bitter y una trilogía de mousse de chocolate de leche y chocolate blanco, decorada con chocolate belga. También destacan clásicos como panqueque lúcuma manjar nuez, la San Esteban Trufa, la mil hojas manjar pastelera, la cuatro leches con frambuesa y la tradicional tres leches.

Además de sus tortas, Cory ofrece una amplia variedad de especialidades de inspiración europea como strudel de manzana, macarons, rollos de canela, pastel Esterházy y el pastel Mozzart, que mezcla mousse de pistacho, chocolate blanco y frambuesa. 

Tienen varias opciones sin azúcar añadida, como cheesecakes, strudels y tortas especiales, lo que permite disfrutar de la experiencia por completo. 

Source Texto: La Nación / Foto: Magnific
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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