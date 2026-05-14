Dos chilenos fueron condenados a 5 años de cárcel en EEUU por robo de joyas: Enfrentarán más cargos 

Dos ciudadanos chilenos fueron condenados este miércoles a 5 años de presidio en EEUU, por el robo de 100 mil dólares en joyas en la ciudad de Delafield, Wisconsin.

Los sujetos en cuestión corresponden a Luciano Silva Cifuentes, de 24 años; y Enjerbet Rojas Silva, de 20.

Según consignó Radio Cooperativa, el juez que dictó la sentencia indicó que ambos perpetraron un “muy planificado ataque contra una casa en nuestra comunidad”.

Cargos federales

El medio local 12 News, detalló que los dos individuos deberán enfrentar ahora nuevos cargos federales.

Silva y Rojas, junto a otro chileno y un venezolano, son acusados de formar parte de bandas que han perpetrado al menos 15 robos en viviendas. Estos últimos se registraron en los estados de Florida, Minnesota y Wisconsin.

De acuerdo a la acusación, el grupo logró un botín de cerca de 1 millón de dólares en joyas, armas, metales preciosos y monedas históricas.

Asimismo, se reportó que los cuatro sujetos se quedaron ilegalmente en EEUU, después de ingresar con visas.