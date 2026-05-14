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Nueva presidenta de la FECh: “El derecho a la educación pública está corriendo peligro”

Laura Mlynarz, estudiante de ingeniería civil hidráulica, dijo que “la Federación no depende de una presidencia, no depende de una mesa directiva, sino que va a depender de nuestra capacidad de articular, de trabajar en conjunto. De poder buscar objetivos clave. También, ser conscientes de la relevancia del proceso y del período en el que estamos viviendo, donde, lamentablemente, el estudiantado y el derecho a la educación pública está corriendo peligro y este Gobierno no pone las necesidades del pueblo de Chile como prioridad”.

Patricia Schüller Gamboa
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Nueva presidenta de la FECh: “El derecho a la educación pública está corriendo peligro”

La nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), la estudiante de ingeniería civil hidráulica, Laura Mlynarz, criticó al Gobierno durante su primer discurso. Manifestó que “el derecho a la educación pública está corriendo peligro”.

Desde la institución consignaron que, en una votación que fue calificada como histórica con más 18 mil votos, correspondientes al 49,1% del padrón electoral (37.606), la lista “Conectemos la Chile” obtuvo un 60,6% de las preferencias.

“Estamos muy contentos por el nivel de participación en el proceso, creo que es lo más relevante de la jornada. El día de hoy es histórico para la FECh, para el movimiento estudiantil y para la Universidad de Chile también, porque los niveles de participación son los que nadie se esperaba”, manifestó Mlynarz.

La estudiante señaló que “la Federación no depende de una presidencia, no depende de una mesa directiva, sino que va a depender de nuestra capacidad de articular, de trabajar en conjunto. De poder buscar objetivos clave. También, ser conscientes de la relevancia del proceso y del período en el que estamos viviendo, donde, lamentablemente, el estudiantado y el derecho a la educación pública está corriendo peligro y este Gobierno no pone las necesidades del pueblo de Chile como prioridad”.

“Este proceso no se acaba ni comienza con esta elección. Todo esto sí representa los niveles de participación de los estudiantes de la Universidad de Chile y sus distintas expresiones, pero también implica que el porvenir y el trabajo que vamos a tener que ejecutar en este período va a necesitar de todas y todos”, concluyó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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