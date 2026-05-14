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Masiva manifestación de estudiantes en la Alameda: rechazan recortes presupuestarios del Gobierno

La convocatoria fue realizada por las organizaciones estudiantiles de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).

Patricia Schüller Gamboa
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Masiva manifestación de estudiantes en la Alameda: rechazan recortes presupuestarios del Gobierno

Una masiva manifestación de estudiantes se registra la mañana de este jueves en la Alameda, la que ha provocado desvíos de tránsito y cierre de estaciones.

La convocatoria fue realizada por las organizaciones estudiantiles de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). Esto en rechazo a los recortes presupuestarios del Gobierno.

La marcha, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), comenzó alrededor de las 11:00 horas en La Alameda. Congregó a una gran cantidad de personas, consignó Cooperativa.

Protesta impulsada por las medidas impulsadas por el Ejecutivo

La protesta, indicaron, surge como respuesta directa a 14 medidas impulsadas por el Ejecutivo. Como la descontinuación de programas alimenticios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Según explicaron los dirigentes, estos ajustes impactan negativamente en las condiciones del sistema educativo y limitan el acceso de miles de alumnos a beneficios estatales, consignó el medio citado.

Cortes de tránsito

La marcha también ha provocado distintos cortes en el tránsito, específicamente en la esquina de Alameda con Mac Iver, donde los automovilistas son desviados.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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