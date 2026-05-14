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Atentado en Victoria: Sujetos armados quemaron dos camiones forestales 

La Confederación Nacional Dueños de Camiones de Chile llamó al Gobierno “a cumplir su palabra de poner fin al violentismo. No podemos seguir en lo mismo”. El ataque incendiario ocurrió en el fundo San Gregorio, en el camino a las Termas de Tolhuaca.

Leonardo Medina
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Atentado en Victoria: Sujetos armados quemaron dos camiones forestales 

La Confederación Nacional Dueños de Camiones de Chile (CNDC) denunció este jueves un nuevo atentado incendiario de dos camiones forestales en Victoria, Región de La Araucanía, y llamó al Gobierno a cumplir su compromiso de terminar con la violencia.

“Llamamos a la autoridad a cumplir su palabra de poner fin al violentismo. No podemos seguir en lo mismo”, publicó la CNDC en la red social X.

Según informó Radio Biobío, el atentado ocurrió en el fundo San Gregorio, en el camino a las Termas de Tolhuaca. Esto se encuentra ubicado en el kilómetro 20 de la Ruta R-570, mientras que los camiones quemados prestaban servicios a la empresa forestal Comaco.

El teniente coronel Raúl Quintanilla, prefecto (s) de la Prefectura Malleco, detalló que los trabajadores y víctimas de este ataque denunciaron que sujetos con pasamontañas los intimidaron con armas de fuego. Posteriormente, usando líquido acelerante, habrían prendido fuego a los vehículos.

El representante legal de la empresa de camiones, Daniel Alveal, habló con la citada emisora, y contó que los dos conductores afectados prestaron declaraciones en la Cuarta Comisaría de Victoria.

“Para nosotros esto es lamentable porque somos una empresa nueva; recién vamos a cumplir aproximadamente 2 años prestándole servicio a Comaco. Hemos estado trabajando con comunidades acá”, afirmó Alveal.

Y agregó que “nosotros igual somos gente de la etnia mapuche que estamos trabajando en este rubro y son camioneros de pocos recursos. No hay aquí una tremenda empresa prestando el servicio a una empresa externa, somos gente que salimos todos los días a trabajar y queremos llegar a la casa con el sustento y el pan a la casa”.

De momento no se reportan personas detenidas por este hecho. La Fiscalía instruyó las diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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