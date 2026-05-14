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Recuperación del eje Bandera: Obras alcanzan 67% de avance

El alcalde Desbordes destacó que “el eje Bandera es clave para la conectividad de Santiago y de toda la Región Metropolitana. Y lo que estamos haciendo aquí es recuperar este corredor para el transporte público, pero manteniendo un espacio prioritario para peatones, terrazas, comercio y vida urbana. Acá no vuelven los autos particulares ni los camiones: solo circularán buses Red, a baja velocidad y mayoritariamente eléctricos, en un boulevard semipeatonal moderno y seguro”.

Patricia Schüller Gamboa
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Recuperación del eje Bandera: Obras alcanzan 67% de avance

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; el director del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Eduardo Castro, y el subdirector de Pavimentación y Obras Viales del Serviu de la Región Metropolitana, Mauricio Liberona, supervisaron las obras del eje Bandera.

Las autoridades realizaron un recorrido desde Compañía hasta Moneda, donde pudieron observar el avance de los trabajos. Ya llevan un 67% de ejecución. Esto con la repavimentación de la calle, instalación señaléticas y elementos divisorios para el futuro tránsito de los buses y de los peatones.

“Esta obra vial permitirá algo que buscamos desde el día uno que asumimos la administración: hacer más eficiente el sistema de transporte metropolitano. Hoy, los buses que circulan de sur a norte tienen que desviarse por Tarapacá, Lord Cochrane y Amunátegui, produciendo un cuello de botella.

Una vez que habilitemos el eje Bandera, los buses de Red Movilidad podrán utilizar el paso bajo nivel de la Alameda, atravesar el centro, lo que permitirá ahorrar entre un 52% y un 58% los tiempos de viaje”, señaló el ministro De Grange.

Período de marcha blanca

Cuando concluyan las obras, se iniciará un período de marcha blanca y de forma paulatina comenzará la circulación de los servicios 201, 301, 306 y el recorrido nocturno 264n. Beneficiando a más de 66 mil usuarios en días hábiles.

Desbordes destacó que “el eje Bandera es clave para la conectividad de Santiago y de toda la Región Metropolitana. Y lo que estamos haciendo aquí es recuperar este corredor para el transporte público, pero manteniendo un espacio prioritario para peatones, terrazas, comercio y vida urbana. Acá no vuelven los autos particulares ni los camiones: solo circularán buses Red, a baja velocidad y mayoritariamente eléctricos, en un boulevard semipeatonal moderno y seguro”.

“Este proyecto permitirá mejorar la conexión de miles de personas que vienen desde comunas del sur de Santiago, evitando desvíos innecesarios, y al mismo tiempo fortalecerá el comercio y la gastronomía del sector, con más mobiliario urbano, jardineras y espacios de encuentro para la comunidad”, agregó.

El eje bandera fue paseo peatonal por casi 9 años. Sin embargo, tras diversas evaluaciones relacionadas con el uso del espacio público, la movilidad y el impacto en el transporte público, en febrero de este año se anunció el término esta medida.

Su recuperación permitirá hacer más eficiente el uso del transporte público, reactivar el eje como espacio para el desarrollo del comercio, una mejor convivencia del espacio vial, y evitar incivilidades.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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