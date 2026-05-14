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Contraloría suspende a jefe jurídico del Senda por no informar inicio de sumarios en caso licencias

Según dio a conocer el órgano contralor, la medida se mantendrá vigente hasta que Senda entregue la información requerida. Ya sea a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) o mediante referencia formal.

Patricia Schüller Gamboa
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Contraloría suspende a jefe jurídico del Senda por no informar inicio de sumarios en caso licencias

La Contraloría General de la República (CGR) suspendió al jefe jurídico del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Esto por no informar el inicio de sumarios respecto a funcionarios que apostaron en casinos cuando se encontraban con licencia médica.

Según dio a conocer Contraloría, la medida se mantendrá vigente hasta que Senda entregue la información requerida. Ya sea a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) o mediante referencia formal.

Según fuentes de Radio Biobío, se trataría del jefe jurídico Pablo Toribio. Este luego de que tres oficios ignorados pidiendo avisar el inicio de sumarios, fue sancionado.

La resolución se fundamenta en el artículo 9 de la Ley N° 10.336, que faculta al contralor a “requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario, y establece que la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión. Sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos”.

Por primera vez en más de 10 años el ente contralor aplica esta norma

Esta es la primera vez en más de 10 años que el ente contralor resuelve aplicar esta norma.

Contraloría reiteró “la importancia de cumplir con los mecanismos de reporte establecidos. Los que resultan fundamentales para asegurar la transparencia, control y correcta tramitación de los procesos disciplinarios en la administración pública”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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