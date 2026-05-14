Qué hacer en Santiago: conoce la agenda de conciertos para disfrutar durante mayo

Mayo llega con una cartelera musical cargada de grandes artistas nacionales e internacionales que prometen hacer vibrar a la Región Metropolitana. Desde pop latino y música urbana hasta rock japonés, este mes ofrece panoramas para todos los gustos.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, esta agenda de conciertos reúne algunas de las presentaciones más esperadas para disfrutar de la música en vivo durante las próximas semanas.

Qué hacer en Santiago: los conciertos imperdibles para disfrutar entre el 14 y el 17 de mayo

Mon Laferte

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante mayo, uno de los conciertos imperdibles del mes será el regreso de Mon Laferte a los escenarios nacionales, luego de su reciente paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. La artista chilena se presentará con su esperado Femme Fatale Tour, un espectáculo que promete la intensidad de su más reciente álbum.

En este nuevo show, la cantante combinará canciones inéditas con algunos de los grandes éxitos que la han consolidado como una de las voces más importantes de la música latina. Con una propuesta que mezcla pop alternativo, jazz y letras cargadas de emoción, el concierto promete ser una experiencia llena de energía y conexión con el público.

Fecha: 14 y 19 de mayo

Hora: 21:00 hrs.

Lugar: Movistar Arena

Pimpinela

Pimpinela vuelve a Chile con su nuevo espectáculo Noticias del Amor, el icónico dúo argentino llegará al escenario con un show que no solo repasará sus canciones más emblemáticas, sino que también ofrecerá un recorrido visual y musical.

Con las voces de Lucía Galán y Joaquín Galán, el público podrá revivir clásicos que han marcado generaciones, en una presentación cargada de emoción, recuerdos y dramatismo. Entre historias de amor y desamor, el espectáculo promete conectar con distintas generaciones.

Fecha: 17 de mayo

Hora: 21:00 hrs.

Lugar: Movistar Arena

Q_ARE

Si estás buscando descubrir nuevas propuestas musicales, Q_Are es uno de los conciertos que no puedes dejar pasar este mes. Desde su debut en 2024, la banda ha logrado posicionarse como una de las agrupaciones pop con mayor proyección dentro de la escena nacional, construyendo un sonido propio y conectando con una audiencia cada vez más amplia.

Con canciones como Pala, 1313 y HWAI, Q_Are llega con “FÚ!”, su primer gran show en solitario. Una presentación pensada para mostrar en vivo todo su universo artístico y marcar un nuevo hito en su carrera.

Fecha: 17 de mayo

Hora: 15:00 hrs.

Lugar: Teatro La Cúpula (Parque O’Higgins)

Qué hacer en Santiago: agenda musical para vivir los grandes shows de los últimos días de mayo

Milo J

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de uno de los artistas más destacados del género urbano actual, Milo J llega a la capital con un esperado concierto.

Tras sorprender con su participación en el Festival de Viña del Mar y consolidarse como uno de los grandes fenómenos de la música latinoamericana, el joven artista argentino aterriza en Santiago con un show cargado de éxitos.

En este concierto, el cantante presentará parte de su más reciente trabajo La vida era más corta, además de interpretar canciones como Niño, Rara Vez y Bajo de la piel.

Fecha: 23 de mayo

Hora: 21:00 horas

Lugar: Estadio Monumental

Man with a Mission

Si eres fan del rock japonés o del animé, la reconocida banda japonesa, famosa por su estética de “mitad hombre, mitad lobo”, aterriza en el país como parte de su gira mundial MARKING NEW GROUND TOUR.

El grupo llega con un potente espectáculo en vivo que repasará sus mayores éxitos, incluyendo temas icónicos que han sido parte de populares series de animé como Demon Slayer, con Kizuna no Kiseki y Koi Kogare, My Hero Academia, con Merry-Go-Round y Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, con Raise your flag.

Con una propuesta que mezcla rock, metal, hip-hop y sonidos electrónicos, la banda promete una noche llena de energía.