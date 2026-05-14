Presidente Kast designó a Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco

El Presidente José Antonio Kast designó al economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la minera estatal. El cargo lo asumirá el próximo 26 de mayo, en reemplazo de Máximo Pacheco.

Según consignó Emol, la decisión se produce en medio de un momento clave para la cuprífera. Marcado por el desafío de recuperar producción, avanzar en sus proyectos estructurales y reforzar su gobierno corporativo.



El Mandatario nombró a Luz Garnier Bulnes y Alejandro Canut de Bon como integrantes del directorio.

Fontaine es economista e ingeniero comercial de la Universidad Católica, experto en políticas públicas. Se ha desempeñado como director y ejecutivo en empresas de distintos rubros en Chile. Es independiente y fue integrante de la Convención Constitucional, recalcaron desde el Ministerio de Minería.

Luz Garnier es también ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Directora de empresas de los sectores de infraestructura y energía, además de militante de RN, entre 2013 y 2014 fue subsecretaria de Servicios Sociales.

Alejandro Canut es abogado, académico y especialista en Derecho Minero y de Aguas. En su experiencia se cuenta su paso como direcctor de Enami y gerente legal de BHP en Escondida y de JX Mining en Caserones, a la par de su conocimiento en materias de dirección legal, compliance y gobierno corporativo.