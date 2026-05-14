Home Nacional "presidente kast designó a bernardo fontaine como presidente del d..."

Presidente Kast designó a Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco

Según consignó Emol, la decisión se produce en medio de un momento clave para la cuprífera. Marcado por el desafío de recuperar producción, avanzar en sus proyectos estructurales y reforzar su gobierno corporativo. El Mandatario nombró a Luz Garnier Bulnes y Alejandro Canut de Bon como integrantes del directorio.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Presidente Kast designó a Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco

El Presidente José Antonio Kast designó al economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la minera estatal. El cargo lo asumirá el próximo 26 de mayo, en reemplazo de Máximo Pacheco.

Según consignó Emol, la decisión se produce en medio de un momento clave para la cuprífera. Marcado por el desafío de recuperar producción, avanzar en sus proyectos estructurales y reforzar su gobierno corporativo.

El Mandatario nombró a Luz Garnier Bulnes y Alejandro Canut de Bon como integrantes del directorio.

Fontaine es economista e ingeniero comercial de la Universidad Católica, experto en políticas públicas. Se ha desempeñado como director y ejecutivo en empresas de distintos rubros en Chile. Es independiente y fue integrante de la Convención Constitucional, recalcaron desde el Ministerio de Minería.

Luz Garnier es también ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Directora de empresas de los sectores de infraestructura y energía, además de militante de RN, entre 2013 y 2014 fue subsecretaria de Servicios Sociales.

 Alejandro Canut es abogado, académico y especialista en Derecho Minero y de Aguas. En su experiencia se cuenta su paso como direcctor de Enami y gerente legal de BHP en Escondida y de JX Mining en Caserones, a la par de su conocimiento en materias de dirección legal, compliance y gobierno corporativo.

Source Texto: La Nación/Foto; Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Exministro Couve sobre Lincolao: “Intuyo que va a llev...

El exsecretario de Estado, quien lideró la cartera de Ciencia en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, analizó el presente del Ministerio, y a la vez, remarcó que “nuestras grandes instituciones económicas plantean 50 motores para el desarrollo y no hay una prioridad en ciencia”.

Leer mas
Nacional
Kast agradeció a los parlamentarios por aprobación del...

Desde planta Aguas CAP, en Caldera, el Mandatario desdramatizó las propuestas que no se aprobaron. “Eso requiere un análisis que tendremos que hacer como Gobierno, si insistir o no, pero siempre dentro del marco del diálogo y ver qué es lo mejor para Chile”. Fue consultado también por la expresión que utilizó para explicar por qué no se han concretado las expulsiones. Dijo que “quizás la palabra era hipérbole y no metáfora”.

Leer mas
Nacional
Contraloría suspende a jefe jurídico del Senda por no ...

Según dio a conocer el órgano contralor, la medida se mantendrá vigente hasta que Senda entregue la información requerida. Ya sea a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) o mediante referencia formal.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/