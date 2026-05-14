Lugares turísticos en Chile: descubre la fauna de la Antártica chilena y sus especies más sorprendentes

La Antártica chilena es uno de los lugares turísticos en Chile más sorprendentes para quienes quieren descubrir paisajes extremos y una naturaleza única. Este territorio alberga un ecosistema lleno de vida, donde distintas especies han logrado adaptarse para sobrevivir en difícil condiciones

Por lo que, a continuación te mostramos algunos de los animales más icónicos de la Antártica chilena y por qué se han convertido en parte esencial de este impresionante paisaje natural.

Lugares turísticos en Chile: descubre a los gigantes marinos de la Antártica chilena

Ballena Azul

Entre los animales más impresionantes que forman parte de la fauna de la Antártica chilena destaca la ballena azul, considerada el animal más grande del planeta.

La Antártica chilena es uno de los lugares donde esta especie llega cada año, especialmente desde fines de marzo en adelante, cuando se desplaza para alimentarse.

Ver una ballena azul en su hábitat natural es una experiencia inolvidable para quienes quieren descubrir algunos de los lugares turísticos en Chile más sorprendentes del país.

Focas y elefantes marinos

El elefante marino destaca por su gran tamaño, siendo uno de los pinnípedos más grandes del mundo. En Chile, es posible encontrarlos tanto en la Antártica como en sectores australes como Tierra del Fuego, donde descansan sobre playas y zonas de hielo.

Junto a ellos habitan otras especies de pinnípedos, como la foca de Weddell, la foca cangrejera, el leopardo marino, la foca de Ross y el lobo fino antártico, que suelen desplazarse entre el mar y los extensos bandejones de hielo marino en busca de alimento o refugio.

@chinobykerdeculiacan #chile#glaciarfoca”¿Te imaginas ir navegando y encontrarte con la mirada del depredador más temido de la Antártida? 🇨🇱❄️ Captamos a esta Foca Leopardo (Hydrurga leptonyx) en pleno Glaciar San Rafael. ¡La naturaleza no deja de sorprendernos!” ♬ Montañas Sagradas – Apu Group

Lugares turísticos en Chile: conoce las especies que habitan entre el hielo y el océano antártico

Pingüinos

Entre las especies más emblemáticas está el pingüino emperador, el más grande del mundo, el pingüino papúa, conocido por ser el más rápido en el agua, el pingüino barbijo, reconocible por la línea negra bajo su mentón, el pingüino Adelia, uno de los más estudiados por la ciencia, y el pingüino macaroni, famoso por sus llamativas plumas amarillas.

Gracias a su plumaje y capacidad de adaptación al frío extremo, estas aves han logrado sobrevivir en uno de los ecosistemas más fríos del planeta y representan cerca del 80% de las aves del continente.

@redaustraltvn 🐧🤩Hoy se celebra a uno de los habitantes más carismáticos y resistentes del planeta. Los pingüinos no solo nos encantan por su forma de caminar, sino que también cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. 📌En territorio chileno (insular, continental y antártico) habitan nueve especies de pingüinos: de Magallanes, de Humboldt, Rey, Emperador, Macaroni, Penacho Amarillo, de Adelia, Papúa y Barbijo. ❄️La Región de Magallanes alberga algunas de las colonias más grandes y emblemáticas del país, específicamente en Isla Magdalena, hogar del pingüino de Magallanes, en donde se estima que el año 2018 habitaban 43 mil parejas de pingüinos, eso sí, informes oficiales estiman actualmente una caída de hasta un 80% de la población de esta especie en el lugar. 📌Otra especie en riesgo es el Pingüino Emperador en la Antártica, que este año fue declarado en peligro de extinción debido al cambio climático que ha derretido glaciares y desplazado fuentes de alimento. Se estima que la población de esta especie disminuirá un 50% de aquí a 2080. #antartica #pinguino #chile #magallanes ♬ sonido original – TVN Red Austral – TVN Red Austral

Crustáceos y moluscos

En la biodiversidad marina de la Antártica chilena, los crustáceos y moluscos cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema en los lugares turísticos en Chile.

Uno de los más importantes es el krill antártico, un pequeño crustáceo que sirve de alimento para ballenas, focas, pingüinos y muchas otras especies. Junto a él habitan también cangrejos, camarones, copépodos, anfípodos e isópodos.

En cuanto a los moluscos, la Antártica alberga una gran variedad de calamares, lapas y bivalvos, algunos únicos de esta zona, como el Clione antárctica, conocido como “ángel de mar”, y el Latybrachium antarcticum.