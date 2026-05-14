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Exministro Couve sobre Lincolao: “Intuyo que va a llevar el ministerio hacia el lado de la tecnología, lo que me parece bien”

El exsecretario de Estado, quien lideró la cartera de Ciencia en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, analizó el presente del Ministerio, y a la vez, remarcó que “nuestras grandes instituciones económicas plantean 50 motores para el desarrollo y no hay una prioridad en ciencia”.

Leonardo Medina
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Exministro Couve sobre Lincolao: “Intuyo que va a llevar el ministerio hacia el lado de la tecnología, lo que me parece bien”

El exministro de Ciencia, Andrés Couve, abordó en una reciente entrevista el presente de la cartera que actualmente lidera Ximena Lincolao.

Couve encabezó dicha cartera en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y además, fue el primero en ocupar el cargo tras la creación del ministerio

En conversación con EmolTV, el exsecretario de Estado se refirió a diferentes temas. Por un lado, habló de la polémica por la salida del exsubsecretario Rafael Araos.

“Me preocupa la salida de un subsecretario, pero me preocupa más que si uno mira los cuatro años anteriores hemos tenido un recambio constante de autoridades”, expresó. 

En tanto, sobre Lincolao, señaló: “Yo intuyo que esta ministra va a llevar el ministerio hacia el lado de la tecnología, lo que me parece bien”. No obstante, admitió que esto “va a requerir inversión pública y privada”.

En ese marco, subrayó que “tiene que haber un incremento en la inversión pública, pero tiene que haber un incremento mucho mayor del sector privado”.

Asimismo, cuestionó que “nuestras grandes instituciones económicas plantean 50 motores para el desarrollo y no hay una prioridad en ciencia”. 

“Tenemos que hablar de impuestos y regulación, obviamente, pero dónde están estos otros factores que realmente nos van a permitir dar el salto hacia una economía más sofisticada (…). Las empresas de mayor valor en el mundo son tecnológicas”, sostuvo.

A la vez, mencionó que “insisto: aquí no hay filantropía. Esto es competitividad y productividad”.

“La producción y aplicación del conocimiento son dos cosas distintas y tenemos que preocuparnos de ambas (…). Un país debe tener producción de conocimiento para generar una matriz rica y diversa”, enfatizó. 

También, Couve precisó que “eso implica que tenemos que tener fondos para que la gente investigue por curiosidad, porque es ahí donde se encuentran cosas inesperadas”.

Source Texto: La Nación/Foto: El Mostrador
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