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Ortiz se defendió tras su expulsión ante Coquimbo: “Nunca le falté el respeto al árbitro”

El técnico de Colo Colo entregó su versión del presunto entrevero por el cual Gastón Philippe le mostró la tarjeta roja, una vez terminado el duelo con el cuadro pirata. “Jamás lo insulté, simplemente le dije lo que pienso. Él cree que tiene el poder por sacarme tarjeta roja, y me parece que no es lo adecuado”, sostuvo.

Leonardo Medina
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Ortiz se defendió tras su expulsión ante Coquimbo: “Nunca le falté el respeto al árbitro”

En su llegada a Santiago después de la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, el DT de Colo Colo, Fernando Ortiz, hizo sus descargos tras su polémica expulsión.

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Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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