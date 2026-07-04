Francia superó la resistencia de Paraguay y enfrentará a Marruecos en cuartos de final del Mundial 

Francia sigue soñando en el Mundial 2026. El conjunto galo, con lo justo, venció 1-0 este sábado a un aguerrido Paraguay en Filadelfia y se instaló en los cuartos de final del Mundial 2026.

Los dirigidos por Didier Deschamps, uno de los candidatos a ganar el certamen, fueron superiores a lo largo de todo el encuentro. Sin embargo, no lograban concretar sus aproximaciones, ni tampoco sus tiros de larga distancia.

A su vez, el compacto bloque defensivo del elenco guaraní frenaba las ocasiones de peligro de los franceses, repitiendo una fórmula similar a la del duelo donde eliminaron a Alemania.

“Les Bleus” pudieron abrir el marcador recién a los 70’ minutos, tras una falta en el área de Diego Gómez sobre Desiré Doué, que ingresó en el segundo tiempo. El árbitro revisó la jugada en el VAR y cobró penal a favor de los europeos.

El encargado de ejecutar desde los 12 pasos fue Kylian Mbappé, quien no falló y anotó el 1-0 definitivo. El delantero del Real Madrid llegó a las 7 anotaciones, igualando a Lionel Messi como goleador del torneo. Además, con 19, quedó a 1 gol de la “Pulga” cómo máximo artillero en la historia de los Mundiales.

Ya en la recta final, Paraguay se vio obligado a intentar ir por el empate. No obstante, fueron los galos, específicamente mediante Mbappé, quienes estuvieron más cerca de aumentar su ventaja.

De esta manera, en la siguiente ronda, Francia se medirá con Marruecos buscando el paso a semifinales. El duelo se jugará el jueves 9 de julio, a las 16:00 horas.

Consignar que los africanos, más temprano, golearon 3-0 al coanfitrión Canadá en Houston.

El gol de Mbappé: