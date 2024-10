Ciedess: Todos los multifondos cerraron septiembre con ganancias

Todos los multifondos de pensiones rentaron positivo en septiembre de acuerdo al reporte de la consultora Ciedess. Los fondos más riesgosos, el A y el B, registraron alzas de 0,98% y 1,54% respectivamente; mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presentó un alza de 2,70%.



Los más conservadores, los fondos D y E, obtuvieron retornos de 4,47% y 5,51% respectivamente.



Este es tercer mejor resultado del fondo E desde la creación del sistema de multifondos, mientras que para el fondo D fue su cuarto mejor resultado histórico.



En lo que va de 2024, los fondos D y E son los que anotan el mejor desempeño, con ganancias de 7,83% y 9,21% cada uno para el período.



De acuerdo al reporte de la consultora Ciedess, a septiembre de este año los cinco multifondos anotaron resultados positivos.



Los fondos A y B registran ganancias de 6,84% y 6,97% respectivamente; y el C presenta un alza de 6,98%.



La consultora explicó que el buen desempeño de los fondos A y B se explican principalmente por el resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable.



Sin embargo, la inversión en el extranjero se vio afectada por la baja de -2,30% del dólar, impactando negativamente a las posiciones sin cobertura cambiaria. En tanto, en el plano local, el IPSA registró un aumento de 1,28%.



En el caso de los fondos C, D y E, impactaron los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros.



“A nivel externo, los activos de renta fija internacional registraron una caída, donde el índice LEGATRUU cayó -0,55% en pesos; mientras que a nivel local se observó una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”, indicó Ciedess.



Lo anterior se explicaría por una postura más expansiva por parte del Banco Central y una caída en las tasas internacionales de referencia (tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó 11 puntos base en el mes) en el marco del inicio del ciclo de normalización monetaria por parte de la Fed.