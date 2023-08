Cillian Murphy fue autocrítico y reveló por qué no prosperó su carrera musical

No es ninguna novedad que el actor irlandés Cillian Murphy ostenta una destacada carrera actoral. Tras el éxito de la película “Oppenheimer”, del director Christopher Nolan, su popularidad aumentó y se conocieron aspectos desconocidos de su vida, como el hecho de haberse dedicado un tiempo a la música.

En una entrevista con NME, el actor se refirió al tiempo en que formó una banda con su hermano Páidi. El dueto, llamado “The Sons of Mr Green Genes” en honor a la canción del álbum “Hot rats” de Fran Zappa, se dedicaba a componer canciones experimentales que contenían “letras descabelladas e interminables solos de guitarra”, señaló el intérprete.

De hecho, la discográfica londinense, Acid Jazz, les ofreció un contrato de cinco álbumes, el cual fue desestimado por el mismo Murphy, quien en ese tiempo argumentó sobre su dependencia artística. Asimismo, el líder de los “Peaky Blinders”, comentó que junto con Paloma Baeza escribieron el guion del cortometraje “Watchmen” (2002), incursión que no le convenció.

“Nunca pensé que fuera lo suficientemente bueno”, puntualizó. “Por eso tampoco me he dedicado a la música. Me gusta hacer una cosa bastante bien”, por lo que no cree que eso cambie al largo plazo.