Claudio Bravo aclara su vinculación con el millonario robo en terreno de su familia: “No son mis cosas”

Se registró un millonario robo en terrenos pertenecientes a la familia de Claudio Bravo en la madrugada de este jueves. Fue el propio exarquero quien salió a aclarar lo sucedido en su parcela, ubicada en Buin, Región Metropolitana.

El exjugador de Colo Colo habló con la prensa y explicó que el robo afectó a una empresa privada de transportes, la cual había utilizado el terreno para estacionar dos camiones.

Durante su declaración, no precisó si su hermana estaba involucrada en el hecho, aunque fue ella quien realizó la primera denuncia ante Carabineros, acompañada del exfutbolista de la Selección Chilena.

“No tengo ni idea de eso, no es mi negocio, no es mi fuente laboral. Esas preguntas no son para mí”, afirmó Bravo.

También enfatizó: “No son míos. Aunque sea familiar, no es mío, no son mis cosas. Por ende, mi nombre no debería aparecer, porque no es mío”.

Con un tono irónico, agregó: “No compraría tantas zapatillas. ¿Para qué?”.

Sobre la situación familiar tras el robo, Bravo aseguró que “están todos bien”.

Bromeando sobre el hurto, comentó: “Se robaron las zapatillas, que se las pongan. Que las utilicen, que salgan a correr, que hagan deporte, porque algunos están bien pasados de kilos, lo necesitan”.

Se estima que entre cuatro y cinco personas ingresaron al lugar y sustrajeron parte de la mercadería.

Además, trascendió que en la parcela habría un guardia de seguridad, quien al parecer no se percató de la presencia de los delincuentes.

En total, los sujetos robaron una gran cantidad de zapatillas, cuyo avalúo asciende a $150 millones.

Cabe mencionar que el pasado 21 de enero, el exportero denunció el robo de la camioneta de su hermano en la misma comuna.