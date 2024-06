Claudio Bravo llama a la calma tras su lesión: “No es nada preocupante”

Luego de someterse a exámenes médicos por las molestias físicas que presentó en el duelo de La Roja ante Paraguay, el arquero nacional, Claudio Bravo, quien tuvo que ser sustituido en el amistoso, reveló este miércoles que su lesión no es de gravedad.

Según consignó Radio ADN, el portero llamó a la calma tras someterse a dichos exámenes, y afirmó que espera estar presente en la Copa América, torneo en el que Chile debuta el próximo 21 de junio (20:00 horas), enfrentando a Perú.

“Hicimos unas pruebas, ya el doctor hablará en relación a eso, pero no es nada preocupante. No hay nada de gravedad por suerte”, señaló el guardameta de 41 años.

A la vez, añadió que “nunca he tenido susto con el tema de las lesiones. Estamos todo el día haciendo esfuerzos grandes y quieras o no, esto es parte de la actividad. Nunca he tenido esa sensación”.

En la misma línea, explicó que ahora está “con un poco de dolor. Por eso ayer salí, no era tampoco para arriesgar. Íbamos ganando, estábamos haciendo bien las cosas y no queríamos arriesgar nada, en lo absoluto”.

Respecto a su presencia en el certamen continental, expresó que espera formar parte de la lista final. “Sí, espero que sí. Ahora tendré que parar unos días, recuperar la rodilla porque tengo un poco de molestias”, indicó.

Por otra parte, en torno a la lesión de Felipe Loyola, quien eventualmente estaría descartado para el torneo, manifestó que “ayer estaba triste, cuando pasan ese tipo de cosas y tienes la incertidumbre, más en él que es un chico joven, te genera eso. Distinto es mi caso que ya me ha tocado vivir cosas de suma gravedad”.

“Por eso decía que no me preocupa y no tengo esa sensación de temor por mi carrera, porque ya está más que hecha. Pero en esos casos, cuando les toca a ellos, es complejo. No sabría decir nada más, porque cuando me lo encontré aún no se hacía las pruebas”, sostuvo.