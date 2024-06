Colegio de Profesores denuncia “indignas condiciones” en las que viven docentes en la isla Santa María en Coronel

Baños insalubres, instalaciones eléctricas defectuosas, ingreso del fuerte viento a los inmuebles debido a la falta de sello, descuadre de ventanas y puertas, goteras, inexistencia de material de aislamiento que provoca humedad y presencia de hongos, suelo desnivelado y agrietado, son solo algunas de las deficiencias que evidenció el Colegio de Profesores en las viviendas para los docentes destinados a la Isla Santa María, Coronel, Región del Bío Bío.

Hasta la isla, ubicada a 29 kilómetros al oeste del Puerto de Coronel y frente a las costas de Arauco, llegó el presidente Nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, junto al directorio regional del Biobío y la directiva del comunal Coronel, para conocer en qué condiciones viven sus colegas que llegan a la ínsula a educar a las niñas y niños.

El escenario con el que se encontraron es desastroso “esto se supone que es un beneficio para las y los profesores que llegan a educar a la isla, pero como están las dependencias, eso no es tal, las condiciones no son aceptables. Exigimos que este supuesto beneficio, lo sea, porque es más bien un desincentivo para que lleguen a trabajar a la zona”.

Aguilar explicó que “los profesores son necesarios, ya que hay déficit de ellos en la isla, por ejemplo, hoy, no hay profesores para realizar reemplazos y no quieren venir porque no cuentan con las condiciones básicas.”

Advirtió que “le exigimos al municipio de Coronel y a todos quienes deben fiscalizar las instalaciones como son la Superintendencia y el Ministerio de Educación, que aseguren las condiciones básicas a los profesionales de la educación que llegan a la isla para poder desempeñar su trabajo”.

El presidente del Regional Biobío del gremio, Jorge Barriga, señaló “hemos quedado impactados, nuestros colegas viven en forma indigna, no nos quedaremos tranquilos, iremos al Municipio de Coronel y a la Seremi para lograr las condiciones básicas para vivir”.

La presidenta del Comunal Coronel, Sandra Navarrete, sostuvo que “es tiempo de cambiar las condiciones, que puedan tener un lugar digno para poder trabajar y entregar lo mejor de sí para generar aprendizajes en los estudiantes de la isla Santa María”.

Por último, otro problema generalizado que detectaron en Isla Santa María es la “conectividad” tanto digital como de acceso a ella.

Por ejemplo, las compañías telefónicas prestan un pésimo servicio de internet, la señal es intermitente y para acceder a la ínsula sólo se hace a través de una barcaza que funciona de lunes a viernes, siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan, cuyo trayecto dura alrededor de tres 3 horas.