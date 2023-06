Colegio de Profesores: “El gobierno nos obliga a un paro nacional”

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, dijo este viernes que el gremio está “muy decepcionado” luego de que el Presidente Boric señalara que el pago de la deuda histórica depende de la reforma tributaria.



En la Cuenta Pública 2023, el Mandatario afirmó que “debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria”.



“De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”, indicó.



En entrevista con CNN Chile, el líder del gremio indicó al respecto que “quedamos con una sensación de mucha frustración respecto de lo que fue el discurso del Presidente Boric. Esperábamos respuestas concretas frente a varios temas, entre ellos el más importante, la deuda histórica”.



“Lo que recibimos en cambio fueron las explicaciones de por qué no se podía pagar la deuda histórica. Hay que recordar que ya el año pasado el Presidente Boric en el mismo discurso al país comprometió un proyecto de ley que lo iba a enviar en diciembre del año pasado y que no se cumplió”, añadió.



Díaz sostuvo que “el Presidente tiene que buscar otras posibilidades de financiamiento a través de los cuales dar curso a algo que está en su programa de Gobierno. Él planteó, él propuso, él señaló en su programa que iba a resolver este tema que iba a reparar la deuda histórica”.



El presidente del Colegio de Profesores lamentó que “no hay un tratamiento distinto, hasta ahora, en este gobierno respecto de los gobiernos anteriores”, y afirmó que “tomaremos las medidas que corresponda tomar”.



“Lamentablemente las condiciones, a pesar de la tremenda disposición que hemos tenido, no se han dado, por tanto el camino que nos queda y en el cual el Gobierno nos obliga es un paro nacional y trabajaremos en esa dirección”, agregó.



El dirigente puntualizó que la próxima semana habrán asambleas comunales y la subsiguiente una asamblea nacional en Santiago, y que actualmente la deuda histórica suma cerca de US$17 mil millones.



“Todos estamos conscientes de que eso no se va a pagar, lo que se va a hacer es una reparación”, reconoció.