Colegio de Profesores pide la intervención del Presidente Boric en Atacama

El Colegio de Profesores solicitó la intervención del Presidente Boric para resolver la crisis que afecta a establecimientos educacionales de la Región de Atacama y que ha impedido iniciar con normalidad el año escolar en esa zona del norte de país.



Lo anterior mantiene en huelga de hambre a dirigentes del gremio a nivel local y llevó la última jornada a una apoderada a encadenarse en un liceo de Copiapó para llamar la atención de lo que está pasando y evidenciar las promesas incumplidas por las autoridades.



El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, llegó hasta La Moneda para entregar una carta dirigida al Mandatario solicitando su intervención directa en el conflicto.



Aguilar también criticó al ministro del ramo, Nicolás Cataldo, quien en su opinión se equivocó al haber “subestimado” el problema.



El dirigente recordó que hay colegios “que tienen condiciones realmente deplorables, muchos de ellos con techos de asbesto, que implican serios problemas de salud, baños insalubres, plagas de roedores y palomas, salas que no están en las condiciones aceptables y mínimas, material pedagógico que en algunos colegios durante todo el año 2023 nunca llegó”.



“Durante el verano, enero, febrero, no se realizaron los trabajos, no se repararon los problemas, no se solucionaron y frente a esa indignación que esto generó en las comunidades educativas y frente a las respuestas insuficientes de parte del ministro (…) nuestros colegas tomaron la decisión de iniciar la huelga de hambre. Y hoy día estamos en esta situación dramática”, afirmó Aguilar.



“Nosotros queremos, y es lo que solicitamos en la carta, la intervención directa del Presidente de la República, se ha estado conversando con el SLEP de Atacama, con la Seremi, yo he estado también conversando con el propio ministro de Educación, ha habido algunas respuestas de la autoridad y jefaturas locales, sin embargo esas respuestas todavía no son suficientes, y nuestros colegas esperan que se pueda avanzar, y el llamado que yo hago es que el Presidente dé instrucciones precisas, para que se resuelvan los puntos que todavía no están en conformidad”, agregó.