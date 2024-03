Crisis en SLEP de Atacama: Apoderada se encadena a reja de liceo de Copiapó

Se mantiene la crisis derivada de falencias en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.



A la huelga de hambre que mantiene parte de la directiva local del Colegio de profesores y los 11 colegios que no pueden iniciar las clases en forma normal por problemas de infraestructura, se sumó en esta jornada el encadenamiento de una docente a las rejas del Liceo Bicentenario Mercedes Fritis.



El objetivo de la manifestación extrema era llamar la atención sobre la crisis que afecta a las comunidades locales y una solución rápida a las necesidades educacionales de la población escolar.



Por ello pidieron que se concrete con urgencia una solución modular para los alumnos del Liceo Comercial, mientras parte del profesorado marchaba por las calles de la ciudad.



Junto con la protesta física de la docente, exigieron la presencia en el lugar de Cecilia Brito, directora suplente del SLEP de Atacama.



Tres docentes, miembros del Colegio de Profesores regional Atacama, iniciaron una huelga de hambre con la intención de que las soluciones al problema de la educación pública lleguen con prontitud.



El año pasado los docentes de la región mantuvieron un paro de actividades durante 70 días, con la esperanza de que las dificultades fueran superadas y que el año escolar se iniciara con normalidad. Sin embargo, 11 colegios todavía presentan problemas según reconoció el Mineduc.



El titular de la cartera, Nicolás Cataldo, se pronunció este martes sobre esta problemática, haciendo un llamado a “no sobredimensionar” el paro “parcial” de profesores en Atacama, el cual provocó que 18 establecimientos de la región no pudiesen iniciar sus clases esta jornada, según cifras del gremio docente.



El secretario de Estado aseguró que existe voluntad de diálogo y señaló esperar que las negociaciones “pueda continuar en buenos términos”.



Cataldo llamó además a deponer la huelga de hambre realizada por los docentes, ya que “no va a acelerar la construcción de escuelas”.



“Espero que los dirigentes que están en huelga de hambre depongan la huelga, no es necesaria, la voluntad de diálogo y de avanzar está dada. Es una medida extrema, que pone en riesgo su salud de manera innecesaria, porque esto no va a acelerar la construcción de escuelas”, argumentó.