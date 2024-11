Francisco Orrego: “Nuestro crecimiento electoral se está empezando a notar”

El candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Francisco “Pancho” Orrego, presentó este viernes su “Comando de Mujeres” que está compuesto por parlamentarias, cores, alcaldesas, concejalas y figuras políticas de la oposición, con miras a la segunda vuelta del próximo 24 de noviembre, y donde enfrentará al actual gobernador, el independiente Claudio Orrego.



Tras la actividad, el candidato aseguró que el crecimiento electoral de su alternativa se está comenzando a evidenciar, luego de conocerse el sondeo de Black & White, difundido por Emol, que lo sitúa por debajo del gobernador en funciones (49%), con 45%.



Respecto a la encuesta, sostuvo que “me deja contento. Yo no soy de aquellos que cree mucho en las encuestas, si fuera por las encuestas en la elección de primera vuelta yo estaría último y no estaría en segunda vuelta, me daban 11 puntos, 12 puntos y terminamos cercanos a los 28”.



“Lo que sí creo es en las tendencias y las percepciones y lo que estoy viendo hoy en la calle es que nuestro crecimiento electoral se está empezando a notar”, reiteró.



“Hemos recibido mucho apoyo de carácter transversal, estamos transformando como lo había prometido desde un principio a esta candidatura en la candidatura de la unidad, de la coordinación, de las oposiciones”, añadió.



“Siento que estos respaldos que hemos tenido por los partidos políticos, republicanos, el Partido Social Cristiano, Demócratas, los exdescolgados de la Concertación liderados por Jaime Ravinet, los amigos de Chile Vamos han generado este ambiente de que estamos construyendo esa unidad, pero principalmente por los vecinos”, añadió.



Respecto a la proyección de lo que pueda suceder el 24 de noviembre, el candidato indicó que “va a depender de nuestros vecinos, yo voy a trabajar para eso, voy a dejar las patitas en la calle”.



“Yo y las familias de ustedes también quieren vivir mejor, pero eso va a depender de ustedes, si el mensaje logra llegar, si logramos persuadir, si logramos tocar corazones, sin duda podemos estar el día 24 celebrando un resultado positivo, pero eso depende de mis queridos vecinos”, cerró.



El fin de semana del 26 y 27 de octubre, Claudio Orrego logró una victoria en primera vuelta, obteniendo un 38,7% de los votos, mientras que su competidor, Francisco Orrego, alcanzó el 28,2%.