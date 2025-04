Desaforado diputado Ojeda: “La cárcel sería una muy buena terapia para muchos políticos”

El desaforado diputado Mauricio Ojeda (Ind.) se refirió a su paso por la cárcel luego que el Juzgado de Garantía de Temuco modificara su medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total.



Ojeda fue formalizado por fraude al Fisco en el marco de la arista Manicure del caso Convenios y se había decretado la máxima cautelar. Sin embargo, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juzgado fijó en 40 millones de pesos la fianza que tendría que pagar el desaforado parlamentario para modificar su actual reclusión.



Tras pagar la fianza y salir de prisión, Ojeda manifestó que “la Fiscalía tiene toda la potestad de apelar, por eso me voy con mesura y tranquilidad, esperando lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Temuco”, según consignó el diario El Austral.



“A mí lo que me deja tranquilo es que desde ahora ya podremos empezar a evidenciar cosas que son importantes y que no se han filtrado, que la gente todavía no se ha enterado”, indicó.



El desaforado diputado insistió en que es “una persona inocente y que no he cometido fraude al Fisco. Jamás en la vida tocaría un peso que no me pertenece. Así me educaron y se me caería la cara de vergüenza. No estaría hablando con la prensa si yo hubiese robado algún peso”.



“La Fiscalía eso lo sabe, saben que no he robado ningún peso y está la trazabilidad de los dineros. Pero, lamentablemente, eso no es la noticia que vende. Pero, estoy tranquilo. Esto recién está comenzando”, agregó.



En cuanto al tiempo que pasó en prisión preventiva, Ojeda expresó que “la cárcel es el peor lugar al que puede llegar un ser humano. Uno elige cómo aborda la cárcel y, en mi caso, lo tomé como una oportunidad”.



“Creo que la cárcel sería una muy buena terapia para muchos políticos, incluyéndome, con exceso de ego, falta de humildad, muchas veces soberbios, creyendo que tenemos la razón. Me tomo estos tres meses en la cárcel con mucha humildad”, señaló.