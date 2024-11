Premios Grammy 2025: Revisa el listado de nominados con Mon Laferte incluida 

Este viernes, la Academia de la Grabación dio a conocer la lista completa de los nominados a los Premios Grammy 2025, que reconocen a lo mejor de la industria musical.

En el listado, destaca Beyoncé como la gran favorita, al sumar un total de 11 nominaciones con su álbum “Cowboy Carter”, compitiendo en categorías como Mejor álbum y Mejor canción del año.

Detrás de la intérprete de “Single ladies”, se encuentran Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone, con siete nominaciones cada uno; y Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Taylor Swift, con seis.

Asimismo, la cantante chilena, Mon Laferte, también formará parte de la prestigiosa ceremonia, tras ser nominada en la categoría de Mejor álbum latino de música rock o alternativa, gracias a “Autopoiética”.

En dicha categoría, Laferte competirá con Nathy Peluso (“Grasa”), El David Aguilar (“Compita del Destino”), Cimafunk (“Pa’ Tu Cuerpa”) y Rawayana(“¿Quién trae las cornetas?”).

La ceremonia de los Premios Grammy 2025 se llevará a cabo el 2 de febrero del próximo año, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, EEUU.

REVISA A LOS NOMINADOS EN LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS:

Grabación del año

“Now and Then,” The Beatles

”Texas Hold ‘Em,” Beyoncé

“Espresso,” Sabrina Carpenter

”360,” Charli XCX

”Birds of a Feather,” Billie Eilish

”Not Like Us,” Kendrick Lamar

”Good Luck, Babe!,” Chappell Roan

”Fortnight,” Taylor Swift featuring Post Malone

Álbum del año

“New Blue Sun,” André 3000

″Cowboy Carter,” Beyoncé

”Short n’ Sweet,” Sabrina Carpenter

”Brat,” Charli XCX

”Djesse Vol. 4,” Jacob Collier

”Hit Me Hard and Soft,” Billie Eilish

”The Rise And Fall of a Midwest Princess,” Chappell Roan

”The Tortured Poets Department,” Taylor Swift

Canción del año

“A Bar Song (Tipsy)”, Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry y Mark Williams, compositores (Shaboozey)

“Birds of a Feather”, Billie Eilish O’Connell y Finneas, compositores (Billie Eilish)

“Die With a Smile”, Dernst Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga y Bruno Mars)

“Fortnight”, Jack Antonoff, Austin Post y Taylor Swift, compositores (Taylor Swift con Post Malone)

“¡Buena suerte, nena!”, Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro y Justin Tranter, compositores (Chappell Roan)

“Not Like Us”, Kendrick Lamar, compositor (Kendrick Lamar)

“Please Please Please”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

“Texas Hold ‘Em”, Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro y Raphael Saadiq, compositores (Beyoncé)

Mejor Artista Nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Productor del año, no clásico

Alissia

Dernst “D’Mile” Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

Compositor del año, no clásico

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo

DillonRaye

Mejor Álbum Latino Alternativo o de Rock

Compita del Destino, de El David Aguilar

Pa’ Tu Cuerpa, de Cimafunk

Autopoiética, de Mon Laferte

Grasa, de Nathy Peluso

¿Quién trae las cornetas?, de Rawayana

Mejor interpretación pop solista

“Bodyguard”, Beyoncé

“Espresso”, Sabrina Carpenter

”Apple”, Charli XCX

”Birds of a Feather”, Billie Eilish

”Good Luck, Babe!”, Chappell Roan

Mejor interpretación de dúo o grupo pop

“Us.”, Gracie Abrams con Taylor Swift

”Levii’s Jeans”, Beyoncé con Post Malone

”Guess”, Charli XCX y Billie Eilish

”The Boy Is Mine”, Ariana Grande, Brandy y Monica

”Die With a Smile”, Lady Gaga y Bruno Mars

La mejor grabación de dance pop

“Make You Mine”, Madison Beer

”Von Dutch”, Charli XCX

”L’Amour de Ma Vie (Over Now Extended Edit)”, Billie Eilish

”Yes, And?”, Ariana Grande

”Got Me Started”, Troye Sivan

Mejor álbum de rock

“Happiness Bastards,” The Black Crowes

”Romance,” Fontaines D.C.

“Saviors,” Green Day

”Tangk,” Idles

”Dark Matter,” Pearl Jam

”Hackney Diamonds,” The Rolling Stones

”No Name,” Jack White

Mejor interpretación de música alternativa

“Neon Pill”, Cage the Elephant

”Song of the Lake”, Nick Cave & the Bad Seeds

”Starburster”, Fontaines DC

”Bye Bye”, Kim Gordon

”Flea”, St. Vincent

Mejor interpretación de R&B

“Guidance,” Jhené Aiko

”Residuals,” Chris Brown

”Here We Go (Uh Oh),” Coco Jones

”Made for Me (Live on BET),” Muni Long

”Saturn,” SZA

Mejor álbum de R&B

“11:11 (Deluxe)”, Chris Brown

”Vantablack”, Lalah Hathaway

”Revenge”, Muni Long

”Algorithm”, Lucky Daye

”Coming Home”, Usher

Mejor interpretación de rap melódico

“Kehlani”, Jordan Adetunji con Kehlani

”Spaghettii”, Beyoncé con Linda Martell y Shaboozey

”We Still Don’t Trust You”, Future y Metro Boomin con The Weeknd

”Big Mama”, Latto

”3:AM”, Rapsody con Erykah Badu