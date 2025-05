Repudio por muñecos de Kast y Kaiser colgados en paradero de micro

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expresó su rechazo a la imagen difundida por las Juventudes Comunistas (JJCC), en la que muestra muñecos, con rostros de los abanderados del Partido Republicano, José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, colgados de los pies durante la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) este jueves 1 de mayo.



Aunque la imagen fue bajada de su cuenta de X por las JJCC de Santiago, fue reproducida profusamente en redes sociales. En la fotografía se puede observar a los muñecos con rostros de los candidatos de derecha con brazaletes nazis, colgados en un paradero de micros.



“Esta es la imagen más nítida de la violencia política que día a día ejerce la izquierda en Chile por intermedio del @PCdeChile, hoy en el gobierno”, escribió Matthei en su cuenta de X.



“Nunca más justificar ni amparar la violencia política. Mi repudio total y, espero, sea transversal. Mi solidaridad con @joseantoniokast y @Jou_Kaiser”, añadió.



En tanto, su generalísimo Diego Paulsen expresó en X: “Repudio total y transversal merece esta imagen. La violencia no se justifica nunca, venga de donde venga. Toda mi solidaridad @joseantoniokast @Jou_Kaiser”.



“Estos hechos nos deben unir más que nunca para derrotar al gobierno en noviembre”, agregó



Los aludidos no han reaccionado a esta imagen y solo se limitaron a criticar las celebraciones oficialistas y de la CUT por el 1 de mayo.



“Irónico que el día del trabajador sea el escenario en que salen a hacer desmanes, los que no le han trabajado nunca un día a nadie. Alérgicos a la pala y a la ducha, violentos y drogos, siempre justificados por fuerzas políticas igualmente arruinadas moralmente”, publicó Kaiser.



Por su parte, Kast señaló: “Hace cuatro años, el candidato de la CUT era Gabriel Boric y hoy Chile tiene más desempleo, más campamentos y una economía más estancada. Nunca han defendido a los trabajadores, solo defienden los intereses del Partido Comunista”.